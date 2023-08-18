Вектор развития: как Москва трансформирует подготовку «синих воротничков»

Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе

На фоне развития технологического суверенитета в России растет спрос на квалифицированные кадры рабочих профессий. «По уровню квалификации, навыков и востребованности на рынке труда «синие воротнички» уже сейчас приближаются к «белым воротничкам» и в скором времени, я думаю, их обгонят», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании первого Всероссийского форума среднего профессионального образования (СПО) в Гостином Дворе. Другие участники форума также говорят о растущих потребностях в квалифицированных специалистах рабочих профессий и прогнозируют этот тренд минимум на ближайшие 10–15 лет.

Зачем нужна трансформация

За последние 30 лет престиж рабочих профессий серьезно пострадал. Долгие годы среднее профессиональное образование рассматривалось как что-то несовременное, устаревала материально-техническая база, образовательные программы менялись медленно, заметила в своем выступлении вице-мэр столицы.

«Но все изменилось, и теперь все прекрасно понимают, что обеспечить национальный промышленный суверенитет без развития собственного производства невозможно. Поэтому перед нами как государством стоит очень сложная задача — сформировать принципиально новую современную систему среднего профессионального образования, которая будет соответствовать потребностям работодателей с одной стороны, а с другой — высоким запросам студентов и их родителей», — подчеркнула Ракова.

Анастасия Ракова (Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе)

Решение кадровой проблемы является задачей номер один, заявил на заседании первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. «В стране есть инвестиционный ресурс, масса открывающихся возможностей для реализации промышленных проектов, есть воля и политическая, и у предпринимателей для запуска долгосрочных промышленных проектов. Но за два года санкций мы исчерпали все возможности с точки зрения подготовки кадров», — говорит представитель Минпромторга. СПО и рабочие профессии — это системно дефицитные позиции на ближайшие 10–15 лет, прогнозирует он.

Что изменится в обучении

В основу трансформации московской системы среднего профессионального образования легли три принципа: практикоориентированность, мультиспециальность и повышение разрядности.

«Мы хотим, чтобы молодые профессионалы, которые выходят из наших колледжей, имели возможность сразу же идти на реальное производство, чтобы работодателям не приходилось доучивать и переучивать их», — объясняет заммэра Ракова. Она уточнила, что с этого года в новых образовательных программах доля практикоориентированных часов обучения у студентов колледжей увеличится с 30% до 70%.

Возможность студенту колледжа освоить не одну, а несколько специальностей даст преимущество на конкурентном рынке и придаст уверенности в будущем, уверены столичные власти. «Мы хотим, чтобы студенты после окончания колледжей получали не одну, а как минимум три или даже пять профессий. Это повышает конкурентоспособность на рынке труда и делает более устойчивым их положение в быстро меняющейся конъюнктуре рынка», — поясняет Ракова.

Говоря об уровне подготовки, заммэра отметила, что сегодня студенты после окончания колледжа не поднимаются выше второго разряда: «Мы же хотим задать обязательный уровень качества подготовки по каждой профессии. Минимальный разряд квалификации, который мы установили — третий. А по некоторым профессиям — четвертый».

В новом учебном году Москва включит в систему СПО 94 новые образовательные программы. По новому формату будут обучаться больше половины первокурсников. В федеральный проект «Профессионалитет» войдут 20 столичных колледжей.

«Отдельно хочу сказать о Москве, как о центре инноваций, который задает общий вектор развития практически всем регионам нашей страны», — отметил на пленарном заседании министр просвещения России Сергей Кравцов. Он уточнил, что в Москве принято решение о включении порядка 50% колледжей столицы в программу «Профессионалитет». Это будут практикоориентированные, укороченные программы с гарантированным трудоустройством, они позволят получать достойную зарплату выпускникам колледжей и развивать экономику Москвы, подчеркнул министр.

Выступление главы Минпросвещения Сергея Кравцова (Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе)

Что будет с инфраструктурой

Отрасль СПО недоинвестирована последние 40 лет, заметил на заседании член совета директоров АО «Римера» (группа компаний объединяет ведущие предприятия отечественного нефтяного машиностроения) Андрей Комаров: «И для того, чтобы мы могли отвечать вызовам современной промышленности, предстоит еще большая работа».

В рамках модернизации системы среднего профессионального образования власти столицы запланировали полную трансформацию всей ее инфраструктуры. Речь идет о строительстве новых колледжей и модернизации существующей инфраструктуры. «Мы уже сейчас ведем предпроектные разработки, чтобы сформировать инфраструктуру будущего. Чтобы колледж был максимально похож на то производство, куда студенту придется прийти после учебы», — говорит вице-мэр Ракова.

В рамках обновления материально-технической базы 230 производственных мастерских будут модернизированы, откроются 90 новых мастерских. Все они будут оснащены оборудованием в соответствии с требованиями работодателей.

Кроме того, Ракова анонсировала создание единого цифрового контура СПО. Подобные технологии, отметила вице-мэр столицы, позволяют оптимально сочетать классические традиционные формы с электронным и дистанционным обучением по общеобразовательным предметам у студентов в колледжах. Это даст возможность высвободить как можно больше времени на практикоориентированные курсы, подчеркнула заммэра.

Какую роль отведут работодателям

Еще одна задача, которую ставит перед собой столичное правительство в рамках модернизации СПО, касается пересмотра отношений с работодателем. «Нужно поставить их во главу наших представлений о том, что надо делать. Наше взаимодействие с ними должно быть очень плотным и долгосрочным», — поясняет вице-мэр. Уже сейчас столичные власти вместе с работодателями прогнозируют потребности на рынке труда, активизируют работу по заключению целевых договоров с гарантированным трудоустройством, рассказала Ракова.

Если сам работодатель не знает, какие ему нужны через пять лет кадры, — то этого не знает никто, обращает внимание Андрей Комаров из «Римеры». Не могут ни чиновники, ни работники СПО прогнозировать на пять лет вперед, объясняет он. Система СПО существует как помощь, инструмент для подготовки кадров. Но главная роль, «первая скрипка» — за работодателем, напоминает Комаров.

Андрей Комаров (Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе)

«Мы активно будем переходить на заключение целевых договоров с гарантией трудоустройства. В новом учебном году планируем заключить 1700 договоров с компаниями «Ростеха», а также 700 договоров с Московским метрополитеном», — отметила вице-мэр Ракова. По словам заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Ирина Швец за последний год власти столицы уже глубоко переосмыслили путь развития системы СПО. «В этом году мы пересмотрели формирование контрольных цифр приема в колледжи. Мы встречались с каждой отраслью. Для нас очень важно выстраивать коммуникацию с бизнесом в партнерском сообществе», — подчеркнула Швец.

Где еще будут брать кадры

Кроме того, столичные власти решили делать ставку на переобучение. «Мы понимаем, что потребности, которые есть сейчас и будут появляться в ближайшее время на рынке труда по рабочим профессиям, мы вряд ли сможем закрыть только выпускниками наших колледжей. Поэтому мы ставим перед собой задачу создать совершенно новую систему переподготовки. Привлечь лучших специалистов, чтобы создать возможности для массового переобучения сегодняшних кадров, взрослых людей. Так, чтобы они могли найти хорошую стабильную профессию с гарантированным заработком», — заявила Ракова.

«Потребности в экономике страны такие, что система СПО не успевает удовлетворять потребности в кадрах, — соглашается Комаров. Поэтому включение системы СПО в процесс переподготовки кадров для взрослого населения критически важно начать быстро».

Каковы перспективы рабочих специальностей

Уже сейчас такие специалисты, как сварщики или электромонтеры, очень хорошо востребованы на рынке труда и получают достойную зарплату, о которой многие «белые воротнички» могут только мечтать, замечает Ракова. При этом, добавляет вице-мэр, карьерный трек таких специалистов понятен, в отличие от представителей других профессий, которых уже в ближайшем будущем может потеснить с рынка искусственный интеллект. В качестве примера заммэра привела юристов, бухгалтеров, финансистов.

Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе

Директор по кибербезопасности и связям с государственными органами компании HeadHunter Виталий Терентьев в рамках форума заявил, что самая востребованная профессия сегодня — не менеджер и не юрист, а сварщик: «Она ставит рекорды по зарплате — до 300 тыс. руб. Естественно, сварщик должен быть хорошо обучен. И компании готовы платить эти деньги». Среди других востребованных профессий он назвал фрезеровщика и монтажника.

«Популярность рабочих профессий растет и будет расти. Это профессии качественные, высокооплачиваемые, они дают возможность развиваться», — констатирует Сергей Комаров из «Римеры».