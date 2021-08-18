Минфин предложил запретить аудит стратегических компаний иностранцами

Минфин предложил запретить иностранным аудиторам проводить аудит финансовой отчетности стратегических предприятий

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Министерство финансов России предложило запретить аудиторским организациям, находящимся под контролем иностранцев либо входящим в одну группу с иностранной или международной компанией, проводить аудит финансовой отчетности стратегических предприятий. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об аудиторской деятельности», законопроект опубликован на едином портале раскрытия информации о готовящихся нормативно-правовых актах.

Стратегическими организациями признаются хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности страны, а также организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Аудит их отчетности, начиная с отчетности за 2023 год, смогут проводить только организации, которые не находятся под контролем иностранного гражданина или юрлица, лица без гражданства, международной компании, не входят в одну группу лиц с иностранным гражданином, лицом без гражданства, иностранным юридическим лицом, международной компанией. У директора аудиторской организации также должно быть только одно гражданство — российское.

Выбранные аудиторы не смогут привлечь на помощь иностранных аудиторов, а также компании, которые не отвечают упомянутым выше требованиям.