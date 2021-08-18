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Экономика ,  
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Минфин предложил запретить аудит стратегических компаний иностранцами

Минфин предложил запретить иностранным аудиторам проводить аудит финансовой отчетности стратегических предприятий
Фото: Роман Галкин / РИА Новости
Фото: Роман Галкин / РИА Новости

Министерство финансов России предложило запретить аудиторским организациям, находящимся под контролем иностранцев либо входящим в одну группу с иностранной или международной компанией, проводить аудит финансовой отчетности стратегических предприятий. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об аудиторской деятельности», законопроект опубликован на едином портале раскрытия информации о готовящихся нормативно-правовых актах.

Стратегическими организациями признаются хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности страны, а также организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

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Аудит их отчетности, начиная с отчетности за 2023 год, смогут проводить только организации, которые не находятся под контролем иностранного гражданина или юрлица, лица без гражданства, международной компании, не входят в одну группу лиц с иностранным гражданином, лицом без гражданства, иностранным юридическим лицом, международной компанией. У директора аудиторской организации также должно быть только одно гражданство — российское.

Выбранные аудиторы не смогут привлечь на помощь иностранных аудиторов, а также компании, которые не отвечают упомянутым выше требованиям.

При закупке аудиторских услуг стратегические организации будут обязаны уведомить участников о своем статусе, а при заключении договора аудиторские организации будут обязаны получить предварительное письменное согласие от заказчика на персональный состав аудиторской группы, а также перечень иных привлекаемых к этой работе лиц. Кроме того, потребуется получение согласия и на «копирование и передачу, в том числе по каналам связи», документов, их копий, полученных или составленных при оказании аудиторских услуг, а также данных, содержащихся в таких документах и их копиях.

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Ранее правительство России уже вводило ограничения на работу иностранных аудиторов с российскими клиентами. В апреле власти сократили доступ аудиторских фирм, находящихся под прямым или косвенным контролем иностранных граждан или компаний, к информации российских клиентов по целому ряду оснований, включая случаи, когда российская компания воспользовалась режимом изъятия информации из публичного поля в связи с риском введения или применения западных санкций. Позже Минфин пояснил, что даже если аудитор не сможет получить от клиента информацию, не раскрываемую в соответствии с актами правительства, ему необязательно разрывать отношения с клиентом: для проверки информации, в отношении которой действуют ограничения, может быть привлечена другая аудиторская организация, свободная от этих ограничений.

Автор
Анна Громова Анна Громова
аудит законопроект Минфин
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