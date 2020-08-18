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Экономика ,  
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Путин напомнил Сечину о необходимости ответить на вызов роста экономики

Президент заявил, что российская нефтяная отрасль должна быть готова к снятию ограничений в рамках ОПЕК+ и росту экономики, который за этим последует
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Владимир Путин и Игорь Сечин
Владимир Путин и Игорь Сечин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В 2020 году российскую экономику ожидает не такое серьезное снижение, как в других странах, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года», — сказал он.

По словам Путина, он затронул эту тему в связи с ограничениями добычи в рамках договоренностей ОПЕК+. «Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. <...> Рано или поздно это пройдет, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики», — добавил президент.

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Экономика
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сечин в ответ на это заявил, что «Роснефть» старается снизить негативные последствия в социально-экономической сфере из-за сокращений в рамках ОПЕК+. «Подходим с точки зрения ранжирования эффективности промыслов, для того чтобы минимизировать потери, сокращаем добычу — прежде всего на низкоэффективных выработанных месторождениях», — пояснил он.

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В качестве примера глава компании привел снижение добычи на низкодебитных залежах на Сахалине: «Это Северное Чайво, где сегодня задействовано порядка 2 тыс. человек». Сечин заверил при этом, что рабочие места там сокращены не будут. В ближайшие полтора-два года персонал будет занят перепрофилированием маршрутов, консервацией скважин и действующими проектами, а затем вернется к обычной работе.

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В рамках сделки ОПЕК+ в мае—июле российские компании сократили добычу на 19% от уровня февраля 2020 года — до 8,5 млн барр. в сутки, отмечал глава Минэнерго Александр Новак. По оценкам ведомства, в 2020 году добыча нефти в стране снизится примерно на 10% (или 55 млн т) по сравнению с 2019 годом.

В начале августа рейтинговое агентство Fitch выпустило прогноз, согласно которому из-за сокращения добычи нефти экономический рост в России в 2020 году снизится на 1 п.п. Спад ВВП России в текущем году агентство прогнозирует на 5,2% из-за влияния последствий пандемии.

По предварительной оценке Росстата, во втором квартале 2020 года ВВП России снизился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше, чем оценки Минэкономразвития, которое ожидало падения на 9,6%, и Банка России (минус 9,5–10%).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, Игорь Сечин
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