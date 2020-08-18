Путин напомнил Сечину о необходимости ответить на вызов роста экономики

Президент заявил, что российская нефтяная отрасль должна быть готова к снятию ограничений в рамках ОПЕК+ и росту экономики, который за этим последует

Владимир Путин и Игорь Сечин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В 2020 году российскую экономику ожидает не такое серьезное снижение, как в других странах, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года», — сказал он.

По словам Путина, он затронул эту тему в связи с ограничениями добычи в рамках договоренностей ОПЕК+. «Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. <...> Рано или поздно это пройдет, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики», — добавил президент.

Сечин в ответ на это заявил, что «Роснефть» старается снизить негативные последствия в социально-экономической сфере из-за сокращений в рамках ОПЕК+. «Подходим с точки зрения ранжирования эффективности промыслов, для того чтобы минимизировать потери, сокращаем добычу — прежде всего на низкоэффективных выработанных месторождениях», — пояснил он.