Вечерняя сессия: рынок консолидируется в широком "боковике"

Днем в среду, 17 августа, российский рынок начал расти, но вечером на рынок вернулись продавцы.

Днем в среду, 17 августа, российский рынок начал расти: индекс ММВБ вырос на 1,89% - до 1509,19 пункта, РТС - на 1,93% - до 1663,86 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 53,4 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 262 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 15 млрд руб.



Вечером на рынок вернулись продавцы: индекс РТС снизился на заметные для вечерней сессии 0,64% и закрылся на уровне 1653,14 пункта, индекс RTS Standard - на 0,8% - до отметки 10099,02 пункта. Контракт на индекс РТС вечером упал на 1,38% - до уровня 163755 пункта.



Основной удар "медведей" пришелся на нефтяной сектор. Акции "Газпрома" "просели" на 1,08%, "Роснефти" - на 0,87%, ЛУКОЙЛ - на 1,04%. Ситуацию несколько сгладили бумаги "Татнефти", они подорожали на 6,16%, но объемы торгов оставляли желать лучшего.



Под давлением оказался и банковский сектор. Обыкновенные бумаги Сбербанка подешевели на 0,85%, привилегированные - на 0,5%, акции ВТБ упали на 1,1%.



Заметно хуже рынка выглядел "Норильский никель". По итогам вечерней сессии его акции подешевели на 1,6%.



После ралли во время дневной сессии последовали не менее агрессивные распродажи вечером. Российский рынок вместе с ведущими мировыми площадками пытается найти "дно" и определить дальнейшее направление движения. Инициативу перехватывают то продавцы, то покупатели, что приводит к консолидации на текущих уровнях в широком диапазоне.



Quote.rbc.ru