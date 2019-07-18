Загрязненную нефть из «Дружбы» частично переработают в России

Вытесненная в Россию нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений будет частично переработана на российских НПЗ, сообщил представитель Минэнерго. Также загрязненную нефть подмешивают к идущей на экспорт чистой

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Дальнейшая судьба вытесненной из трубопровода «Дружба» нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений будет решаться в том числе за счет ее переработки на российских НПЗ. Об этом сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов.

«У нас есть дорожная карта, по дорожной карте мы эту нефть забрали себе и дальше смотрим варианты, каким образом можно ее переработать или подмешать, в какой доле», — пояснил чиновник. На вопрос, пройдет ли переработка на российских заводах, глава департамента Минэнерго ответил: «Частично да» (цитата по «РИА Новости»).

Рубцов также сообщил, что загрязненная хлорорганикой нефть уже подмешивается к чистой, отправляемой на экспорт через порт Усть-Луга. Ранее в четверг Reuters сообщило, что представитель «Транснефти» на совещании в Минэнерго предложил подмешивать загрязненную нефть к экспортируемой чистой, чтобы содержание хлорорганики в поставляемой через Усть-Лугу смеси не превышало 3,5 миллионных долей (parts per million, ppm).

«Немножко подмешивается, поэтому вы видите наши пресс-релизы — мы как раз даем рынку понимание на перспективу, что это достаточно стабильно, что это три-четыре, до 4 ppm всегда. Это содержание, которое все заводы могут принимать», — сообщил Рубцов, отметив, что не видит проблем из-за такого содержания хлорорганики.

По принятому странами ЕАЭС техрегламенту с 1 июля содержание хлорорганики в нефти не должно превышать 6 ppm.