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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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Загрязненную нефть из «Дружбы» частично переработают в России
Вытесненная в Россию нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений будет частично переработана на российских НПЗ, сообщил представитель Минэнерго. Также загрязненную нефть подмешивают к идущей на экспорт чистой
Фото: Алексей Голубев / Интепресс / ТАСС

Дальнейшая судьба вытесненной из трубопровода «Дружба» нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений будет решаться в том числе за счет ее переработки на российских НПЗ. Об этом сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов.

«У нас есть дорожная карта, по дорожной карте мы эту нефть забрали себе и дальше смотрим варианты, каким образом можно ее переработать или подмешать, в какой доле», — пояснил чиновник. На вопрос, пройдет ли переработка на российских заводах, глава департамента Минэнерго ответил: «Частично да» (цитата по «РИА Новости»).

Рубцов также сообщил, что загрязненная хлорорганикой нефть уже подмешивается к чистой, отправляемой на экспорт через порт Усть-Луга. Ранее в четверг Reuters сообщило, что представитель «Транснефти» на совещании в Минэнерго предложил подмешивать загрязненную нефть к экспортируемой чистой, чтобы содержание хлорорганики в поставляемой через Усть-Лугу смеси не превышало 3,5 миллионных долей (parts per million, ppm).

«Немножко подмешивается, поэтому вы видите наши пресс-релизы — мы как раз даем рынку понимание на перспективу, что это достаточно стабильно, что это три-четыре, до 4 ppm всегда. Это содержание, которое все заводы могут принимать», — сообщил Рубцов, отметив, что не видит проблем из-за такого содержания хлорорганики.

По принятому странами ЕАЭС техрегламенту с 1 июля содержание хлорорганики в нефти не должно превышать 6 ppm.

В апреле Белоруссия заявила о загрязнении российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», хлорорганикой. После этого прокачка сырья в Белоруссию, Украину и Западную Европу была приостановлена. Следственный комитет России завел по факту загрязнения нефти уголовное дело. В начале мая по «Дружбе» стало поступать чистое сырье.

В июле аналитики ценовых агентств Argus и Reuters сообщили РБК, что, несмотря на возобновление поставок, российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента, так как им приходится снижать цены на формально соответствующую минимальным стандартам нефть.

«Одно дело норма ГОСТа, а другое — уровень 1–1,5 ppm, к которому привык рынок. Многие заводы в Средиземноморье принципиально не берут нефть с содержанием хлорорганики выше 1,5 ppm», — пояснил РБК эксперт Reuters Глеб Городянкин.

В мае скидка на формально чистую нефть в Усть-Луге к ценам в порту Приморск составила от $0,85 до $3 за баррель (1–4%), причем две партии по 100 тыс. т были проданы со скидкой $7–10 на баррель, говорит вице-президент Argus по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Виктор Парно.

Автор: Евгений Калюков
Теги: НПЗ, «Дружба»
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