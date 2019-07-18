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Голикова создала отдельную систему контроля социальных нацпроектов
Для управления социальными нацпроектами создана отдельная система контроля, рассказали источники РБК. Она работает параллельно с «Электронным бюджетом», в подсистеме которого, по жалобам чиновников, регулярно происходят сбои
Татьяна Голикова (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Для контроля за реализацией национальных проектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» — создана отдельная система мониторинга, сообщили РБК два источника в правительстве и федеральный чиновник. Исполнение четырех социальных нацпроектов в правительстве курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Специальная система мониторинга действует на базе Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС) Рособрнадзора, рассказали источники РБК. Координация работы осуществляется напрямую секретариатом вице-премьера, уточнил один из них. Отдельная система призвана вести мониторинг «содержательных» показателей социальных нацпроектов, объяснил другой собеседник РБК.

Система мониторинга на базе ЦИТиСа работает параллельно действующей электронной системе по управлению всеми нацпроектами в рамках «Электронного бюджета», в которой, по жалобам чиновников, регулярно происходят технические сбои.

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой, Рособрнадзор и ЦИТиС.

Проблемы правительственного софта

Система «Электронный бюджет» — это единая система управления государственными и муниципальными финансами, оператором которой является Минфин.

В «Электронном бюджете» создана специальная подсистема по управлению и контролю за всеми нацпроектами в рамках майского указа президента Владимира Путина. Сотрудники аппарата правительства, федеральных и региональных министерств сообщали РБК, что сталкиваются со сбоями в работе подсистемы.

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Наиболее часто чиновники жалуются на медленную загрузку разделов подсистемы, технические ошибки, на устранение которых может уходить до нескольких дней. «Система особенно тормозит в середине рабочего дня: реакция на один клик может занимать до пятнадцати минут», — сказал федеральный чиновник.

В Минфине сообщили РБК, что «фиксируют все ошибки». Для совершенствования работы системы ведомство регулярно проводит работу по оптимизации кода программы, нагрузочные тестирования, балансирует нагрузку на сервера. Анализ обращений в министерство показал, что большинство из них — заявки на консультацию от пользователей, которые впервые столкнулись с работой софта такого класса.

Разработку подсистемы «Электронного бюджета» для контроля за исполнением нацпроектов ведет «БАРС Груп», дочерняя компания ГК «Ростех».

Социальные цели

Общая стоимость нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» оценивается в 6,3 трлн руб. (общая стоимость реализации всех 12 нацпроектов и комплексный план развития составляет 25,7 трлн руб.). Нацпроект «Демография» — один из самых дорогостоящих нацпроектов:: на него планируется направить 3,11 трлн руб.

Выведенные под отдельный контроль нацпроекты отвечают за выполнение четырех национальных целей развития до 2024 года. Среди них:

  • обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России. По словам Голиковой, страна «катастрофически» теряет население. За январь—апрель 2019 года, по данным Росстата, естественная убыль составила 147,8 тыс. человек;
  • выйти на стабильный рост реальных доходов граждан, а также рост пенсий выше уровня инфляции. Реальные располагаемые доходы граждан по итогам первого полугодия сократились на 1,3%, реальные пенсии в январе—мае выросли на 0,9%;
  • снизить в два раза уровень бедности в стране. По итогам 2018 года 18,9 млн россиян живут на доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 12,9% от всего населения (данных по 2019 году пока нет).
Авторы: Юлия Старостина, Петр Канаев, Полина Звездина
Теги: указ Президента, демография, бедность, Татьяна Голикова, здравоохранение
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