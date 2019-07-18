Голикова создала отдельную систему контроля социальных нацпроектов

Проблемы правительственного софта
Система «Электронный бюджет» — это единая система управления государственными и муниципальными финансами, оператором которой является Минфин.
В «Электронном бюджете» создана специальная подсистема по управлению и контролю за всеми нацпроектами в рамках майского указа президента Владимира Путина. Сотрудники аппарата правительства, федеральных и региональных министерств сообщали РБК, что сталкиваются со сбоями в работе подсистемы.
Наиболее часто чиновники жалуются на медленную загрузку разделов подсистемы, технические ошибки, на устранение которых может уходить до нескольких дней. «Система особенно тормозит в середине рабочего дня: реакция на один клик может занимать до пятнадцати минут», — сказал федеральный чиновник.
В Минфине сообщили РБК, что «фиксируют все ошибки». Для совершенствования работы системы ведомство регулярно проводит работу по оптимизации кода программы, нагрузочные тестирования, балансирует нагрузку на сервера. Анализ обращений в министерство показал, что большинство из них — заявки на консультацию от пользователей, которые впервые столкнулись с работой софта такого класса.
Разработку подсистемы «Электронного бюджета» для контроля за исполнением нацпроектов ведет «БАРС Груп», дочерняя компания ГК «Ростех».
Общая стоимость нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» оценивается в 6,3 трлн руб. (общая стоимость реализации всех 12 нацпроектов и комплексный план развития составляет 25,7 трлн руб.). Нацпроект «Демография» — один из самых дорогостоящих нацпроектов:: на него планируется направить 3,11 трлн руб.
Выведенные под отдельный контроль нацпроекты отвечают за выполнение четырех национальных целей развития до 2024 года. Среди них:
- обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России. По словам Голиковой, страна «катастрофически» теряет население. За январь—апрель 2019 года, по данным Росстата, естественная убыль составила 147,8 тыс. человек;
- выйти на стабильный рост реальных доходов граждан, а также рост пенсий выше уровня инфляции. Реальные располагаемые доходы граждан по итогам первого полугодия сократились на 1,3%, реальные пенсии в январе—мае выросли на 0,9%;
- снизить в два раза уровень бедности в стране. По итогам 2018 года 18,9 млн россиян живут на доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 12,9% от всего населения (данных по 2019 году пока нет).