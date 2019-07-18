Голикова создала отдельную систему контроля социальных нацпроектов

Для управления социальными нацпроектами создана отдельная система контроля, рассказали источники РБК. Она работает параллельно с «Электронным бюджетом», в подсистеме которого, по жалобам чиновников, регулярно происходят сбои

Татьяна Голикова (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Для контроля за реализацией национальных проектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» — создана отдельная система мониторинга, сообщили РБК два источника в правительстве и федеральный чиновник. Исполнение четырех социальных нацпроектов в правительстве курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Специальная система мониторинга действует на базе Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС) Рособрнадзора, рассказали источники РБК. Координация работы осуществляется напрямую секретариатом вице-премьера, уточнил один из них. Отдельная система призвана вести мониторинг «содержательных» показателей социальных нацпроектов, объяснил другой собеседник РБК.

Система мониторинга на базе ЦИТиСа работает параллельно действующей электронной системе по управлению всеми нацпроектами в рамках «Электронного бюджета», в которой, по жалобам чиновников, регулярно происходят технические сбои.

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой, Рособрнадзор и ЦИТиС.