Во Всемирном банке заявили о 25% живущих за чертой бедности на Украине

После 2014 года, когда на Украине начался экономический кризис, число живущих за чертой бедности в этой стране, выросло с 15% до 25%. Такие цифры назвала директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, которая накануне общалась с журналистами в Харькове, сообщает издание «Укринформ».
Кахконен объяснила, что хотя экономический потенциал Украины выше, чем у Польши, Румынии или Индонезии, государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет.
Представитель Всемирного банка отметила, что властям Украины необходимо завершить начатые и реализовать новые реформы. В частности, речь идет о независимых наблюдательных советах в государственных банках, которые помешают передачу кредитов «своим людям».
«Если будут изменения, в частности, создадут прозрачный рынок земли, будет и стимул для повышения стандартов жизни», - сказала Кахконен.
В середине марта Кахконен указывала на то, что на Украине действует 2% «политически связанных фирм», которые контролируют 20% общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний.«Несмотря на четкую экономическую стоимость «кумовского капитализма», окончательный успех экономических реформ на Украине в значительной степени будет зависеть от преодоления сопротивления заинтересованных кругов любым усилиям по созданию правовой системы и норм», — говорила тогда региональный директор Всемирного банка.