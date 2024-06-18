Эксперты спрогнозировали резкое сокращение оттока миллионеров из России

«Цунами утихает» — за 2024 год Россию покинут около тысячи долларовых миллионеров, что в несколько раз меньше, чем в предыдущие два года, прогнозирует Henley & Partners. Общее же число мигрантов-миллионеров в мире побьет рекорд

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В 2024 году в другие страны, покинув постоянное место жительства, переберутся 128 тыс. долларовых миллионеров, то есть людей, располагающих активами стоимостью $1 млн и более (High Net Worth Individuals, HNWI). Об этом говорится в исследовании Private Wealth Migration Report 2024 от компании Henley & Partners. Число таких мигрантов, согласно прогнозу, превзойдет результат прошлого года (120 тыс.) и достигнет абсолютного максимума за всю историю, отметили авторы исследования.

«Пока мир борется с идеальным штормом геополитической напряженности, экономической неопределенности и социальных потрясений, рекордное число миллионеров голосуют ногами. Эта великая миграция миллионеров — важнейший индикатор, сигнализирующий о глубоких сдвигах тектонических плит богатства и власти, и имеет далеко идущие последствия для будущего развития стран, как тех, которые они покидают, так и тех, которые они выбирают в качестве своего нового дома», — заявил руководитель группы частных клиентов Henley & Partners Доминик Волек.

Согласно прогнозу компании, в топ-5 стран исхода миллионеров в 2024 году войдет и Россия. По оценке экспертов, за год за ее покинут 1000 HNWI, то есть примерно столько же, сколько Вьетнам (300), Нигерию (300) и Тайвань (400) вместе взятые (занимают в рейтинге восьмое, девятое и десятое места соответственно) и больше, чем ЮАР (600) или Бразилию (800). Однако «цунами» отъезда за границу российских миллионеров, стартовавшее после начала военных действий на Украине, постепенно утихает, отмечают в Henley & Partners.

Год назад компания оценивала их отток в 3 тыс. человек, а в 2022 году — в 15 тыс., поставив Россию на первое место в рейтинге. Позднее эта оценка сократилась до 8,5 тыс., с этим показателем Россия занимала второе место в мире, уступая только Китаю. Объясняя волну отъезда российских миллионеров в Израиль и другие страны, авторы исследования Henley & Partners писали в 2022 году, что «цунами» было вызвано все более жесткими требованиями лояльности со стороны властей России. При этом в исследовании 2024 года не указывается, что именно стало причиной сокращения оттока — изменение настроений в среде миллионеров или то, что большая часть тех, кто мог и хотел уехать, уже уехали.

Абсолютным лидером по числу готовящихся покинуть родину HNWI эксперты, как и год назад, назвали Китай. По оценке Henley & Partners, в 2024 году эту страну могут покинуть 15,2 тыс. долларовых миллионеров. А вот на второе место вышла Великобритания, число сидящих на чемоданах британских миллионеров в Henley & Partners оценили в 9,5 тыс. Резкий рост числа покидающих Британию HNWI глава независимого аналитического центра Институт государственного управления в Лондоне Ханна Уайт связала с ужесточением правил их налогообложения и иными экономическими и политическими потрясениями, которые могут произойти после намеченных на 4 июля досрочных выборов в парламент.

Кроме того, в число лидеров по прогнозируемому оттоку миллионеров вошли Индия (4300) и Южная Корея (1200), занявшие третье и четвертое места соответственно.

Самой привлекательной для HNWI-мигрантов страной эксперты назвали Объединенные Арабские Эмираты. В 2024 году, по прогнозу Henley & Partners, в ОАЭ переберется 6700 долларовых миллионеров, привлеченных золотыми визами, нулевой ставкой подоходного налога, удобным географическим расположением страны и наличием нормативно-правовой базы, обеспечивающей защиту, сохранение и приумножение богатства.

Кроме того, в топ-10 вошли:

США — согласно прогнозу, сюда переедут 3800 миллионеров;

Сингапур — 3500;

Канада — 3200;

Австралия — 2500;

Италия — 2200;

Швейцария — 1500;

Греция — 1200;

Португалия — 800;

Япония — 400

А вот Израиль впервые за долгие годы выбыл из числа наиболее привлекательных для богатых мигрантов стран. В Henley & Partners это объяснили тем, что война с ХАМАС разрушила имидж Израиля как безопасной гавани.