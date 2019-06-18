Венский арбитраж получил право разбирать дела в России

Венский международный арбитражный центр получил право постоянной работы в России. Он станет вторым иностранным арбитром вслед за Гонконгским центром, который сможет разбирать коммерческие споры на территории России

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Венский международный арбитражный центр (VIAC) начнет работу в России. Совет по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте выдал организации положительную рекомендацию. Об этом сообщил журналистам замминистра юстиции Денис Новак, передал корреспондент РБК.

«За VIAC подан 41 голос членов совета (против ни одного голоса). Это означает, что Минюсту дана рекомендация предоставить такое право», — сказал Новак.

VIAC приступит к работе в России к 8 июля — в ближайшие 15 рабочих дней организацию внесут в соответствующий реестр.

Венский международный центр работает с 1975 года. В среднем в VIAC поступает 60–70 дел в год, при этом количество споров с участием международных сторон всегда доминирует. Каждый год VIAC рассматривает порядка пяти–семи дел с участием российских сторон, рассказала генеральный секретарь организации Элис Фремус-Вольф.

VIAC пока не планирует открывать обособленное подразделение в России, уточнила она. Организация учреждена при Федеральной палате экономики Австрии, у которой есть офис в Москве. Не имея подразделения в России, VIAC не cможет администрировать внутренние споры, кроме споров между участниками специальных административных районов («русских офшоров») в Калининграде и Владивостоке. У VIAC будут ровно такие же компетенции, как и у Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC), подтвердил Новак.