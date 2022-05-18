Помощник главы АП призвал оценить необходимость свернуть ряд отраслей

России следует вернуться к составлению балансов сырьевых ресурсов, чтобы понять, что и в каких объемах нужно промышленности и в каком количестве, и стоит ли свертывать деятельность в некоторых отраслях, считает помощник главы АП

В условиях, когда мировой рынок отказывается от российских сырьевых ресурсов, властям следует рассмотреть возможность свернуть деятельность некоторых отраслей, развитие которых нецелесообразно. Об этом на заседании комитета Торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии и развитию ТЭК заявил помощник руководителя администрации президента Анатолий Яновский, передает «Интерфакс».

«Нам нужно понять: мы будем продолжать цепляться за то место в международном разделении труда, которое мы занимали? Или мы от него откажемся? Если мы с нашими ресурсами — и с углем, и с нефтью, и с газом, и с металлами — любыми, в том числе редкоземельными — не нужны на этом празднике жизни, я имею в виду, на мировом рынке», — сказал он.

По мнению Яновского, если складывается именно такая ситуация, к ней необходим осознанный подход. Он считает, что России нужно вернуться «к хорошо забытой старой технологии составления балансов сырьевых ресурсов»: это позволит понять, какие именно ресурсы нужны промышленности и в каком количестве, и стоит ли свертывать деятельность в каких-либо отраслях.

В частности, чиновник призвал задуматься, стоит ли России сокращать объемы добычи угля, руды, нефти и газа, и если да, то в каких объемах. «А зачем нам заниматься добычей шельфа, который мы добыть не можем? У нас нет для этого технологий. Зачем на это тратить деньги? Зачем нам это делать и предоставлять налоговые льготы?» — задался Яновский вопросом.

Глава Роснедр Евгений Петров, который тоже участвовал в заседании, поддержал идею возвращения к межотраслевым балансам. По его словам, «сегодня, к сожалению, все стратегии живут сами по себе», они ориентированы на свои госпрограммы, и у них разные показатели. «Наша основная задача, и сегодня есть этот шанс, увязать эти стратегии и сделать один сквозной лаконичный документ», — считает Петров.

Межотраслевой баланс использовался в Госплане СССР. Этот инструмент статистики собирает сведения о том, где и как товары и услуги используются в экономике.

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Функционал межотраслевого баланса лежал в основе технологии для повышения эффективности управленческих решений в экономике, которую разработала «Научная школа стратегического планирования Н. И. Ведуты». В конце марта рассмотреть возможность ее внедрения предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, свое обращение он направил премьеру Михаилу Мишустину. Однако Минэкономразвития, Росстат, ФНС, ФТС и Минпромторг сочли, что в современной России применение опыта Госплана СССР нецелесообразно.

Зарубежные государства, в частности, страны ЕС, решили ускорить отказ от российских энергоносителей, в первую очередь нефти и газа, на фоне проведения военной операции на Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предполагал, что отказаться от российского газа страны Европы смогут в течение двух лет. Также ЕС утвердил отказ от российского угля с августа. США запретили импорт российских нефти и газа в марте.

В апреле президент Владимир Путин поручил ускорить переориентацию экспорта нефти и газа на другие рынки — стран Африки, Азии и Латинской Америки.