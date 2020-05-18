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Число буровых вышек в США упало до исторического минимума

Аналитики предполагают, что этот процесс продолжится, а к следующему году в стране останется чуть более 200 вышек
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Сокращение мирового спроса на топливо привело к тому, что число буровых вышек в США сократилось до исторического минимума, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Baker Hughes. По ее данным за последнюю неделю, количество вышек сократилось на 35, до 339. Это наименьший показатель с 1940 года, когда Baker Hughes начала публиковать соответствующую статистику.

Сокращение числа вышек коснулось в том числе Западного Техаса и восточной части штата Нью-Мексико, где ведется основная добыча нефти и газа в США. Там их количество уменьшилось до 175, что стало минимальным показателем с июля 2016 года.

С начала года число действующих буровых вышек в США снизилось на 52%. Перестало работать более 400 установок. Приостановка деятельности началась в середине марта, когда цены на нефть резко понизились после срыва договоренностей по сделке ОПЕК+. Аналитики предполагают, что в ближайшее время этот процесс продолжится. В компании Simmons Energy предполагают, что в следующем году в стране останется 215 буровых вышек и восстановление их работы будет происходить очень медленно. Для сравнения: в 2019 году в США работало 943 установки.

Цена нефти Brent превысила $33 впервые с 13 апреля
Экономика
Фото: Eric Gay / AP

По данным Министерства энергетики США, потребление топлива в стране сократится с 12,2 млн барр. в сутки в прошлом году до 11,7 млн барр. в этом. Общемировое потребление уменьшится с рекордных 100 млн барр. в сутки до 92,6 млн барр.

По состоянию на 14:15 мск стоимость барреля североморской Brent составляла $34,51, техасской WTI — $32,13.

Автор: Артем Филипенок
Теги: нефть
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