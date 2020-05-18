Более трети американцев отказались покупать товары «Сделано в Китае»

Разногласия двух стран и жесткая риторика Вашингтона приводят к тому, что все меньше американцев готовы покупать товары, произведенные в Китае. Это происходит на фоне попыток Белого дома добиться переноса производств обратно в США

Фото: Mario Tama / Getty Images

Более трети жителей США не намерены покупать какие-либо товары китайского производства. Это следует из данных исследования FTI Consultig (*pdf), на которые обратил внимание Bloomberg.

40% респондентов ответили, что не купили бы товар, произведенный в КНР. Еще 34% сообщили, что готовы купить товары под лейблом «Сделано в Китае», но они не испытывают большого удовольствия от этого. Только 26% заявили, что китайское происхождение товара не оказало бы никакого влияния на их выбор.

Знак «Сделано в Китае» оказывает на покупательские предпочтения американцев максимальное влияние по сравнению с другими, следует из опроса. Меньше всего американцев смущает происхождение товаров, сделанных в Европе, — только 12% заявили, что не готовы покупать вещи, сделанные в этой части света. На втором месте — продукты из стран Латинской Америки — сделанные там вещи с той или иной степенью готовности купили бы 84% респондентов, и только 16% отказались бы от такой возможности.

78% американцев готовы поддержать экономический протекционизм своими деньгами. Они заявили, что готовы заплатить больше за товар, если им известно, что его производство перенесено из Китая в США. 55% опрошенных не считают, что Китаю можно доверять в выполнении взятых в январе обязательств по торговой сделке с Соединенными Штатами.