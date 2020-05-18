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Более трети американцев отказались покупать товары «Сделано в Китае»

Разногласия двух стран и жесткая риторика Вашингтона приводят к тому, что все меньше американцев готовы покупать товары, произведенные в Китае. Это происходит на фоне попыток Белого дома добиться переноса производств обратно в США
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Более трети жителей США не намерены покупать какие-либо товары китайского производства. Это следует из данных исследования FTI Consultig (*pdf), на которые обратил внимание Bloomberg.

40% респондентов ответили, что не купили бы товар, произведенный в КНР. Еще 34% сообщили, что готовы купить товары под лейблом «Сделано в Китае», но они не испытывают большого удовольствия от этого. Только 26% заявили, что китайское происхождение товара не оказало бы никакого влияния на их выбор.

Знак «Сделано в Китае» оказывает на покупательские предпочтения американцев максимальное влияние по сравнению с другими, следует из опроса. Меньше всего американцев смущает происхождение товаров, сделанных в Европе, — только 12% заявили, что не готовы покупать вещи, сделанные в этой части света. На втором месте — продукты из стран Латинской Америки — сделанные там вещи с той или иной степенью готовности купили бы 84% респондентов, и только 16% отказались бы от такой возможности.

78% американцев готовы поддержать экономический протекционизм своими деньгами. Они заявили, что готовы заплатить больше за товар, если им известно, что его производство перенесено из Китая в США. 55% опрошенных не считают, что Китаю можно доверять в выполнении взятых в январе обязательств по торговой сделке с Соединенными Штатами.

В опросе приняли участие 1012 человек в возрасте от 18 до 91 года. Опрос проводился с 12 по 14 мая. Статистическая погрешность оценивается не более чем в 3,09%.

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Фото: Roman Rilipey / EPA / ТАСС

Bloomberg отмечает, что подобная точка зрения кажется нехарактерной для американцев, которые обычно выступают за свободу торговли и против радикального протекционизма. Агентство ссылается на данные опроса Gallup, согласно которым почти четыре пятых американцев воспринимают международную торговлю как возможность, а не как угрозу, причем доля граждан США, считающих так, постоянно росла последнее десятилетие. Однако разногласия в отношениях двух стран, возникшие в последнее время, оказывают свое влияние на позицию американцев. Подстегивают такие настроения и высказывания властей страны. О необходимости экономического протекционизма неоднократно заявлял Дональд Трамп. «Огромное количество денег было украдено Китаем у Соединенных Штатов, год за годом, десятилетие за десятилетием. Наши великие американские компании отныне получают приказ: немедленно ищите способы найти альтернативу Китаю и перевозите производство домой», — заявлял президент США в Twitter в августе 2019 года. В комментариях к посту некоторые пользователи отмечали, что именно в Китае производится агитационная продукция в поддержку Дональда Трампа, в том числе кепки с надписью Make America Great Again.

Перенос производства из развитых стран в Китай и другие азиатские страны связан с попытками удешевить производство. В начале мая Reuters со ссылкой на источники в администрации сообщал, что власти США пытаются добиться от американских компаний обратного переноса производства. Для этого рассматривается возможность введения налоговых льгот и специальных субсидий.

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Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: США, Китай, торговля
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