В правительстве предложили экологический налог для «грязных» предприятий

Новый экологический налог может заменить сбор с предприятий за сброс неочищенных вод. Таким образом кабмин может стимулировать неэкологичные компании и организации к установке очистного оборудования

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России может появиться новый экологический налог, который заменит платежи за сброс неочищенных вод. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — рассказал Кириллов.

В настоящее время плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты определяется в соответствии с постановлением правительства и зависит как от объемов загрязняющих веществ, так и от их видов, а также от региона, где находится предприятие.

При этом власти признают, что недостаточная очистка стоков приводит к тому, что крупнейшие реки Европейской части России (Волга, Дон, Урал) остаются сильно загрязненными. Ранее предлагались различные варианты исправления ситуации. Так, например, в 2016 году глава Минприроды Сергей Донской предлагал создать специальный фонд из средств, поступающих от загрязняющих воду предприятий. Предполагалось, что деньги из него пошли бы как на строительство и модернизацию очистных сооружений, так и на оздоровление водоемов.

Ранее Минфин подготовил включение в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Изначально их планировалось ввести в 2020 году, однако после консультаций с бизнесом Минфин отложил вступление в силу поправок в кодекс на 2021 год.