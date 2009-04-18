МВФ выделит Мексике кредит в размере $47 млрд

Правда, ранее министр финансов Мексики Агустин Карстенс говорил, что его страна не планирует использовать кредитную линию МВФ.
Кредит рассматривается мексиканскими властями как "мера превентивного характера", и будет "страховкой" на случай ухудшения экономических условий.
Между тем кризис, безусловно, сказался на Мексике. Министерство финансов страны в начале с.г. понизило прогноз по росту мексиканской экономики до 0%. По мнению главы Центробанка Мексики Гильермо Ортиса, экономику страны в 2009г. ожидает рецессия, правда, чиновник отказался назвать конкретные цифры. Кроме того, прогноз Минфина о нулевом росте экономике в 2009г. Г.Ортис назвал оптимистичным.
Напомним, на апрельском саммите "большой двадцатки" (G20) в Лондоне главы ведущих экономик мира договорились выделить на борьбу с мировым кризисом порядка 1 трлн долл. Из них 500 млрд долл. пойдут на финансирование кредитных программ МВФ.