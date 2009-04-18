МВФ выделит Мексике кредит в размере $47 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Мексике кредитной линии в размере 47 млрд долл., передает Reuters. В сообщении фонда говорится, что эти средства будут выделены в рамках международной программы по поддержке развивающихся стран.

Правда, ранее министр финансов Мексики Агустин Карстенс говорил, что его страна не планирует использовать кредитную линию МВФ.

Кредит рассматривается мексиканскими властями как "мера превентивного характера", и будет "страховкой" на случай ухудшения экономических условий.

Между тем кризис, безусловно, сказался на Мексике. Министерство финансов страны в начале с.г. понизило прогноз по росту мексиканской экономики до 0%. По мнению главы Центробанка Мексики Гильермо Ортиса, экономику страны в 2009г. ожидает рецессия, правда, чиновник отказался назвать конкретные цифры. Кроме того, прогноз Минфина о нулевом росте экономике в 2009г. Г.Ортис назвал оптимистичным.

Напомним, на апрельском саммите "большой двадцатки" (G20) в Лондоне главы ведущих экономик мира договорились выделить на борьбу с мировым кризисом порядка 1 трлн долл. Из них 500 млрд долл. пойдут на финансирование кредитных программ МВФ.