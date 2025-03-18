Аудиторы предупредили о рисках для бюджета от роста процентных расходов

Госзаимствования по плавающим ставкам в условиях неопределенности создают риски для исполнения расходов федерального бюджета, предупредили в Счетной палате. На обслуживание госдолга сейчас идет 5,8% расходной части бюджета

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Активное использование Минфином инструментов заимствования с плавающими ставками, в частности ОФЗ-флоатеров, создает риски для федерального бюджета «в условиях неопределенности как на внешних, так и на внутренних рынках». Об этом предупредила Счетная палата в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь—декабрь 2024 года (РБК ознакомился с ним).

«Рост ключевой ставки, ускорение инфляции или ухудшение макроэкономической ситуации могут привести к увеличению расходов на обслуживание государственного внутреннего долга. Это, в свою очередь, может ограничить возможности федерального бюджета в финансировании инфраструктурных проектов», — отмечают аудиторы.

По итогам 2024 года совокупные расходы на обслуживание госдолга (внутреннего и внешнего) достигли 2,33 трлн руб., что на 35% выше показателя 2023-го. «Их доля в общем объеме расходов федерального бюджета составила 5,8%, увеличилась по сравнению с «допандемийным» 2019 годом на 1,8 п.п. и стала одной из основных статей функциональной классификации расходов», — констатировали в Счетной палате.

Прямой корреляции между финансированием инфраструктурных проектов и инструментарием государственной долговой политики нет, возразили в Минфине. «В соответствии со ст. 35 и 38.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации не допускается связывание кассовых поступлений в бюджет, в том числе от государственных заимствований путем выпуска государственных ценных бумаг, с определенными бюджетными расходами», — заявили РБК в ведомстве.

За счет каких бумаг рос госдолг в 2024 году

Рост расходов по обслуживанию госдолга в 2024 году был обусловлен главным образом увеличением внутреннего долга по ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в рублях. Так, в 2024 году размещение таких бумаг стало наибольшим за последние четыре года и достигло 3,95 трлн руб. (против 2,57 трлн руб. в 2023 году), указано в отчете Счетной палаты.

Эту сумму в основном сформировали следующие виды ОФЗ:

2,27 трлн руб. пришлось на ОФЗ-ПК (флоатеры) — облигации федерального займа с переменным купонным доходом, величина которого устанавливается исходя из размера ставки RUONIA, зависящей от уровня ключевой ставки Банка России;

674 млрд руб. пришлось на ОФЗ-ПД — стандартный тип облигаций федерального займа с постоянным доходом;

111 млрд руб. пришлось на ОФЗ-ИН (линкеры) — облигации с фиксированным купоном и индексируемым номиналом, который меняется в зависимости от индекса потребительских цен на товары и услуги по данным Росстата.

Почти половина всего объема заимствований была осуществлена в декабре (49,7%), причем подавляющую часть указанных размещений обеспечили ОФЗ-ПК, ставка купона по которым «меняется в течение всего периода обращения», отмечается в докладе. «Использование плавающих ставок в условиях неопределенности как на внешних, так и на внутренних рынках создает риски для федерального бюджета», — считают аудиторы.

Как ранее писал РБК, в декабре 2024 года Минфин предложил рынку флоатеры нового формата номинальным объемом по 1 трлн руб. каждый. Главное новшество в выпусках ОФЗ-ПК 29026 и 29027 было в том, что купонный доход определяется не по средней RUONIA за купонный период с лагом семь дней, как это было ранее, а с использованием срочной версии RUONIA. Из размещенных 1,9 трлн руб. в этих бумагах 97% выкупили банки, сообщал Банк России.

При этом в Минфине уже высказывали опасения относительно высокой доли облигаций с плавающими ставками в портфеле. «Сейчас у нас примерно половина портфеля — это флоатеры. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы эта доля была чуть поменьше», — говорил «РБК Инвестициям» директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов. По его словам, в 2025 году ведомство планирует сфокусироваться на выпуске бумаг с постоянным купонным доходом.

Тактика реализации заемной политики зависит от складывающейся конъюнктуры, пояснили РБК в Минфине. Ситуация первого квартала 2025 года позволяет максимизировать размещение долговых инструментов с постоянным купонным доходом. «При этом стоимость заимствований в последние недели заметно снижалась, что, в свою очередь, окажет позитивное влияние при расчете итоговой стоимости обслуживания госдолга в 2025 году. В случае снижения уровня процентных ставок в экономике также снизятся расходы на обслуживание портфеля долговых обязательств с переменным доходом», — указали в министерстве.

Структура внутреннего госдолга на начало года состояла из флоатеров и линкеров на 43,3 и 5,6%, соответственно, в то время как 50,7% принадлежало инструментам с постоянным доходом, говорит эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев. Выбор в качестве основного долгового инструмента финансирования флоатеров в 2024 году — «не прихоть фискальных властей, а требование рынка в условиях повышения ключевой ставки», указывает он.

Впрочем, флоатеры несут не только риск увеличения расходов, но и дают гарантию того, что при снижении ключевой ставки платежи по таким заимствованиям сократятся, подтверждает Аблаев. Поэтому в последнее время интерес к ним у инвесторов на аукционах начал снижаться, указывает эксперт. Сейчас большинство аналитиков, опрошенных РБК в рамках консенсус-прогноза, ожидают начала цикла снижения ключевой ставки во второй половине 2025 года.

Что будет с расходами на обслуживание госдолга

Согласно утвержденному федеральному бюджету, в ближайшие три года расходы на обслуживание государственного долга будут расти. В 2025 году они составят 3,18 трлн руб., в 2026-м — 3,48 трлн руб., в 2027 году — 3,59 трлн руб. Вместе с тем объем самого долга достигнет 35,4 трлн, 40 трлн и 44,9 трлн руб. соответственно, сохраняясь на «безопасном» уровне относительно ВВП — менее 20%. В общем объеме будет преобладать внутренний долг: предполагается, что с 83% в 2025 году его доля вырастет до 86% к 2027-му.

В 2025 году расходы на обслуживание госдолга могут оказаться выше прогнозируемых, считает Аблаев. Он сослался на слова министра финансов Антона Силуанова, который говорил, что параметры федерального бюджета на 2025 год предполагают среднегодовое значение ключевой ставки на уровне 15,1%. Такую ключевую ставку прогнозировал ЦБ в конце июля 2024 года, когда традиционно правительством ведется активная работа над проектом нового бюджета. Однако, согласно актуальному среднесрочному прогнозу регулятора, ключевая ставка в среднем за год будет находиться в диапазоне 19–22%, указывает Аблаев.

«Опираясь на значения нижней границы актуального прогноза и структуру внутреннего госдолга, мы предполагаем, что расходы на обслуживание госдолга в этом году могут составить 3,6–3,8 трлн руб. Это выше утвержденных значений порядка на 0,5 трлн руб.», — отмечает эксперт.

В целом выводы Счетной палаты в условиях напряженного бюджета имеют право на существование, констатирует Аблаев. «Обеспечение сбалансированности бюджета может потребовать проведения бюджетной консолидации и перераспределения средств», — допускает он.

Процентные расходы действительно могут существенно вырасти в 2025-м по сравнению с утвержденным бюджетом, подтверждает экономист, автор телеграм-канала Truevalue Виктор Тунев. Однако, по его мнению, непроцентным расходам это не угрожает. «С точки зрения бюджетного правила все процентные расходы (не касается льготных кредитов) должны быть компенсированы дополнительным размещением госдолга или из других источников, а не за счет непроцентных расходов бюджета», — указывает он. Соответственно, опасения Счетной палаты не совсем релевантны, полагает Тунев.

Тем не менее высокая ключевая ставка ограничивает возможности финансирования инфраструктурных проектов сама по себе, так как при их реализации, как правило, используются льготные ставки кредитования, указывает экономист. На Минфине «висит» 27 трлн руб. процентного риска, и в основном это кредиты по льготным ставкам, говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. «То есть изменение ключевой ставки в среднем по году на 1 процентный пункт приводит к изменению расходов бюджета на 270 млрд руб. в год», — оценивает экономист, отмечая, что в сравнении с этим рост процентных расходов на обслуживание госдолга будет небольшим.