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Инфляция в РФ растет, но уже не является актуальной проблемой
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Инфляция в РФ растет, но уже не является актуальной проблемой
Экономика, 18 мар 2009, 18:06
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Инфляция в РФ растет, но уже не является актуальной проблемой
Инфляция в России за период с 11 по 16 марта 2009г. составила 0,3%, с начала месяца - 0,6%, с начала года - 4,7%

Инфляция в России за период с 11 по 16 марта 2009г. составила 0,3%, с начала месяца - 0,6%, с начала года - 4,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В 2008г. за аналогичный период с начала месяца рост потребительских цен составлял 0,6%, с начала года - 4,2%, в целом за март - 1,2%.

Комментируя данные, главный аналитик ИК "ITinvest" Александр Потавин выразил недоумение по поводу столь высоких показателей в условиях трехкратного падения цен на нефть за год, снижения на 20% цен на бензин и сокращение на 30-40% расходов компаний на заработную плату из-за кризиса.

По его мнению, высокая инфляция в России в кризис - следствие низкой конкуренции, а также высоких издержек бизнеса, связанных с "заоблачными" процентами по банковским кредитам и валютными рисками. По его словам, сейчас Россия пожинает плоды удорожания импортируемого продовольствия с учетом обесценения курса рубля на 30% за последние 4 месяца. "Думаю, что эффект импортируемой инфляции будет активно влиять на темпы потребительских цен еще 2-3 месяца. Однако, в конце концов, на первый план выйдет борьба с внутренней инфляцией", - отмечает эксперт. Он полагает, что для снижения общего уровня инфляции до конца года властям следует поддерживать любые попытки частных предпринимателей расширять бизнес, устранить препоны для создания новых производств и выращивания продукции. "Для этого вполне логично было бы через госбанки организовать выдачу кредитов по льготной процентной ставке на сроки от двух лет и дольше. Ведь 25% годовых по полученному в банке кредиту можно "отбить", лишь переложив эти издержки на потребителя", - подчеркивает А.Потавин.

Он также призывает не забывать, что высокие темпы роста цен в конечном счете будут тормозить приток иностранных инвестиций в Россию. "Повышение инвестиционной привлекательности отечественной экономики является приоритетной задачей власти, во всяком случае так это сейчас декларируется. А на деле нам для этого следует хотя бы снизить уровень инфляции, отказавшись от отношения к бизнесу, как к дойной корове", - говорит эксперт.

По мнению аналитиков Bank of America - Merrill Lynch, инфляция для России уже не является актуальной проблемой в отличие от первого полугодия 2008г., когда приток нефтедолларов и инвестиций приводил к росту цен. Однако кризис внес свои коррективы, и скорее всего инфляция снизится гораздо быстрее, чем полагает большинство экспертов на данный момент.

Эксперты ссылаются в частности на министра финансов Алексея Кудрина, который полагает, что в 2009г. уровень инфляции составит 13%-14%, что близко к реальным показателям 2008г. Помощник президента Аркадий Дворкович считает, что инфляция составит до 15%. Рыночный консенсус-прогноз инфляции на 2009г. составляет 12%.

Однако аналитики Bank of America - Merrill Lynch считают, что в ближайшие месяцы произойдет резкое сокращение темпов инфляции. Снижение спроса, а также резкое сокращение притока капитала в Россию станут основными причинами снижения темпов инфляции в России. "В результате инфляция может снизиться до 9% к концу 2009г.", - подчеркивают специалисты.

По их мнению, в 2010г. тенденция к сокращению инфляции может сохраниться. Учитывая, что V-образное восстановление российской экономики маловероятно (даже при ценах в 70 долл. за баррель, существенный рост ВВП России маловероятен), восстановление потребительского спроса будет происходить постепенно. Таким образом, если России удастся избежать очередного обвала рубля, снижение инфляции повторится и в 2010г. Прогноз Bank of America - Merrill Lynch на 2010г. составляет 7%-8%.

Quote.rbc.ru

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