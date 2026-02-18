 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

От разрыва связей с Россией Запад потерял больше, считает глава и владелец инвесткомпании А1 Александр Файн. Большинство компаний на самом деле не хотели уходить из России и могут вернуться в перспективе пяти лет, уверен он
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Западные компании зарабатывали в России «десятки миллиардов» и ушли с рынка только из-за политического давления, заявил в интервью РБК владелец и гендиректор А1 (специализируется на вложениях в стрессовые активы) Александр Файн.

«Некоторые терпели до конца, некоторые так до сих пор и остались под разными поводами. Создают видимость, что они отдали капитал. Но все вернутся. Это будет. Мне кажется, что в течение ближайших трех-пяти лет статус-кво восстановится», — спрогнозировал Файн.

Владелец A1 Александр Файн — РБК: «Никаких обратных билетов»
Подписка на РБК
Александр Файн

Бизнесмен рассказал, что после введения санкций в 2022 году А1 пришлось остановить дела с европейскими партнерами. Той весной Файн, бессменный руководитель А1, приобрел ее у попавшего под санкции ЕС и Великобритании Михаила Фридмана и других основателей «Альфа-Групп». Однако это не спасло компанию от санкций США, которые были введены в 2023 году. Под санкциями ЕС и Великобритании она не находится.

Экс-глава Внешпромбанка заявил о продаже долей в «А1» за ₽100 тыс.
Бизнес
Бизнесмен&nbsp;Михаил Фридман

«Честно вам скажу, Запад от этого [санкций против России] потерял гораздо больше. Все из-за недальновидной политики, даже не политики, а популизма. Но сегодня из уст европейского руководства все чаще слышны призывы восстанавливать диалог с Россией», — заявил Файн.

«Нам тоже не очень сладко, но есть огромный плюс, — подчеркнул он. — То, что раньше мы покупали за границей, сейчас стали делать в России. Происходит развитие целых секторов экономики». «Для нас разрыв с Западом — холодный душ. Но из холодного душа люди обычно выходят здоровее», — резюмировал владелец А1.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Анна Пустякова
А1 иностранные компании
Материалы по теме
Альфа-банк и А1 запустят фонд «специальных ситуаций» на ₽30 млрд
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
На фоне январских морозов россияне стали чаще ходить в баню Общество, 09:31
Как сохранить ПО в реестре российского софта: 3 сценария для бизнесаПодписка на РБК, 09:30
В Башкирии задержали министра культуры республики Амину Шафикову Политика, 09:24
Perplexity отказалась от рекламы в нейросети Технологии и медиа, 09:20
Десять лыжников пропали без вести из-за лавины на севере Калифорнии Общество, 09:16
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Спрос на новостройки Подмосковья за месяц упал на 44% Недвижимость, 09:15
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Захарова описала переговоры в Женеве словами «имеет большое значение» Политика, 09:14
Ставка на «своих»: чем рискует руководитель, собирая команду из знакомыхПодписка на РБК, 09:07
Владелец А1 рассказал о знакомстве и начале работы с Михаилом Фридманом Бизнес, 09:04
Вклады россиян в банках за рубежом сократились впервые за семь летПодписка на РБК, 09:01
FT узнала о возможной отставке главы ЕЦБ раньше срока Политика, 08:59
От J.C. Penney до Nike: как бренды запускали провальные проекты изменений Образование, 08:51
Как прошел первый день переговоров по Украине и кто там появился. Главное Политика, 08:49