Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

От разрыва связей с Россией Запад потерял больше, считает глава и владелец инвесткомпании А1 Александр Файн. Большинство компаний на самом деле не хотели уходить из России и могут вернуться в перспективе пяти лет, уверен он

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Западные компании зарабатывали в России «десятки миллиардов» и ушли с рынка только из-за политического давления, заявил в интервью РБК владелец и гендиректор А1 (специализируется на вложениях в стрессовые активы) Александр Файн.

«Некоторые терпели до конца, некоторые так до сих пор и остались под разными поводами. Создают видимость, что они отдали капитал. Но все вернутся. Это будет. Мне кажется, что в течение ближайших трех-пяти лет статус-кво восстановится», — спрогнозировал Файн.

Бизнесмен рассказал, что после введения санкций в 2022 году А1 пришлось остановить дела с европейскими партнерами. Той весной Файн, бессменный руководитель А1, приобрел ее у попавшего под санкции ЕС и Великобритании Михаила Фридмана и других основателей «Альфа-Групп». Однако это не спасло компанию от санкций США, которые были введены в 2023 году. Под санкциями ЕС и Великобритании она не находится.

«Честно вам скажу, Запад от этого [санкций против России] потерял гораздо больше. Все из-за недальновидной политики, даже не политики, а популизма. Но сегодня из уст европейского руководства все чаще слышны призывы восстанавливать диалог с Россией», — заявил Файн.

«Нам тоже не очень сладко, но есть огромный плюс, — подчеркнул он. — То, что раньше мы покупали за границей, сейчас стали делать в России. Происходит развитие целых секторов экономики». «Для нас разрыв с Западом — холодный душ. Но из холодного душа люди обычно выходят здоровее», — резюмировал владелец А1.