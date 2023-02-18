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Энергетике Франции предрекли «головную боль» из-за беспрецедентной засухи

Bloomberg: беспрецедентная засуха во Франции может создать "головную боль" операторам ГЭС
Во Франции почти месяц не было дождей – с 21 января. В прошлом году из-за жары и засухи производство энергии французскими ГЭС упало до минимума с 1976 года, отмечает Bloomberg

Франция переживает беспрецедентную зимнюю засуху, которая может продлить проблемы и вызвать «головную боль» у основных операторов французских ГЭС — Electricite de France (EDF) и Engie, пишет Bloomberg.

Во Франции не было дождей почти месяц — с 21 января. Это является рекордом для зимы, заявили в национальной метеорологической службе Meteo France. В некоторых регионах дожди ожидаются на следующей неделе, однако Франция, скорее всего, завершит февраль с 50-процентным дефицитом осадков, отмечает агентство.

«Помимо отсутствия дождей, снежный покров в Пиренеях и Альпах также явно ниже среднего по сезону», — сообщили в метеорологической службе, отметив, что решающим станет количество осадков в ближайшие три месяца.

Производство энергии посредством ГЭС во Франции в прошлом году упало на 20% — до самого низкого уровня с 1976 года. 2022-й стал для страны самым жарким и засушливым за всю историю наблюдений.

Засуха, затронувшая несколько районов Европы, способствовала энергетическую кризису, начавшемуся на континенте на фоне сокращения поставок российского газа и трудностей EDF (компания-оператор 19-ти АЭС во Франции) с ремонтом ядерных реакторов, пишет агентство.

Жаркая погода также привела к сокращению посевов и способствовала возникновению лесных пожаров. Озимые пшеница и ячмень во Франции только выходят из спячки и 90% посевов сейчас демонстрируют хорошее или очень хорошее состояние, указывает агентство со ссылкой на FranceAgriMer (структура Минсельхоза Франции). В то же время в ближайшие недели, по мере произрастания зерновых, начнет расти их потребность в воде, а значит — в весенних осадках, говорится в заметке.

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ГЭС гидроэлектростанция энергетика засуха Франция
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