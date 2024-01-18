Трамп решил бороться против цифрового доллара
Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп выступил против введения в оборот в стране цифрового доллара, передает Bloomberg.
«Как ваш президент, я никогда не допущу создания цифровой валюты центрального банка. Такая валюта даст федеральному правительству — нашему федеральному правительству — абсолютный контроль над вашими деньгами. Они смогут забрать ваши деньги, а вы даже не заметите, что они пропали», — сказал он в Нью-Гэмпшире в рамках предвыборного выступления.
Как отмечает агентство, противники цифрового доллара при его внедрении в экономику опасаются появления у правительства возможности отслеживать покупки и блокировать товары. Сторонники указывают на плюсы в виде ускорения цифровых транзакций и упрощение выявления мошенничества и отмывания денег.
Федеральная резервная система (ФРС) указывала, что изучает вопрос, вводить или не вводить в оборот цифровую валюту центрального банка (central bank digital currency, CBDC). В ФРС отмечали, что она не заменит наличные деньги и послужит расширению платежных возможностей. ФРС «не принимала решения о выпуске CBDC и будет осуществлять выпуск CBDC только в соответствии с разрешающим законом», по одобрению конгресса, сказано на сайте ЦБ в сообщении в апреле 2023-го. В 2022 году Белый дом отмечал, что поощряет исследования ФРС в данной области.
В июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о цифровом рубле. Он стал третьей формой национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Она хранится в цифровых кошельках, доступ к ним возможен через мобильные приложения банков и интернет-банки. В отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно Банк России.
Сейчас идет тестирование этой валюты. В декабре ЦБ сообщил, что в рамках тестирования цифрового рубля было проведено почти 14 тыс. операций на сумму 919 тыс. рублей в 11 российских городах. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что в 2024-м все россияне получат возможность попробовать цифровой кошелек для оплаты цифровыми рублями.
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