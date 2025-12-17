Маршалловы острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход

Каждому жителю архипелага будет выплачиваться около $200 ежеквартально в виде криптовалюты или традиционной валюты. Выплаты осуществляются в рамках усилий властей по снижению инфляции и стоимости жизни

Фото: Rob Griffith / AP / ТАСС

Маршалловы острова стали первым государством в мире, которое ввело общенациональную программу безусловного базового дохода (БДД; доход, который выплачивается всем гражданам вне зависимости от каких бы то ни было условий), на фоне роста цен и оттока граждан, пишет The Guardian. Каждому резиденту будет выплачиваться около $200 ежеквартально в виде стейблкоина, привязанного к доллару США, или традиционной валюты.

Выплаты будут осуществляться в рамках усилий правительства по снижению инфляции и стоимости жизни. Первые платежи были произведены в конце ноября, получатели могут выбрать один из способов: на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты через цифровой кошелек.

«Мы, правительство, хотим убедиться, что никто не останется без внимания», — заявил газете министр финансов Дэвид Пол. «Около $200 на человека в квартал, что составляет примерно $800 в год, не побудят вас уволиться с работы, но станут моральной поддержкой для людей», — отметил он.

Маршалловы острова — архипелаг в Тихом океане, расположенный между Гавайями и Австралией, с населением около 42 тыс. человек. Программа БДД финансируется за счет целевого фонда, созданного в рамках соглашения с США, которое, в частности, предусматривает компенсацию государству за американские ядерные испытания. Объем фонда превышает $1,3 млрд, еще $500 млн Соединенные Штаты инвестируют до 2027 года.

Доцент и руководитель направления криптофинтех в Университете RMIT (Мельбурн, Австралия) доктор Хюи Фам отметил, что это первая в мире программа безусловного базового дохода, внедренная на национальном уровне, а использование технологии блокчейн «уникально с точки зрения ее внедрения в масштабах всей страны».

«Мы увидели потенциал в том, что может предложить блокчейн», — пояснил глава Минфина. Однако Фам обратил внимание, что одних только цифровых платежей недостаточно для обеспечения финансовой доступности, особенно в такой стране, как Маршалловы острова, где интернет нестабилен. «Улучшение покрытия интернета, повышение уровня распространения смартфонов — все эо минимум, необходимый для экономики, основанной на блокчейне», — пояснил он.

По данным Управления социального обеспечения архипелага, около 60% первых выплат было зачислено непосредственно на банковские счета, остальная часть выдана в виде бумажных чеков. Лишь 12 человек, по словам властей, выбрали цифровые кошельки для получения денег.

В 2018 году правительство пыталось создать национальную криптовалюту, известную как Sovereign, или SOV. Эти попытки в конечном итоге не увенчались успехом после предупреждения Международного валютного фонда (МВФ). Тот заявил, что введение БДД на основе блокчейна сопряжено с «финансовыми, налоговыми, юридическими, репутационными рисками и рисками для финансовой целостности».