 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Экономика⁠,
0

Маршалловы острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход

Каждому жителю архипелага будет выплачиваться около $200 ежеквартально в виде криптовалюты или традиционной валюты. Выплаты осуществляются в рамках усилий властей по снижению инфляции и стоимости жизни
Фото: Rob Griffith / AP / ТАСС
Фото: Rob Griffith / AP / ТАСС

Маршалловы острова стали первым государством в мире, которое ввело общенациональную программу безусловного базового дохода (БДД; доход, который выплачивается всем гражданам вне зависимости от каких бы то ни было условий), на фоне роста цен и оттока граждан, пишет The Guardian. Каждому резиденту будет выплачиваться около $200 ежеквартально в виде стейблкоина, привязанного к доллару США, или традиционной валюты.

Выплаты будут осуществляться в рамках усилий правительства по снижению инфляции и стоимости жизни. Первые платежи были произведены в конце ноября, получатели могут выбрать один из способов: на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты через цифровой кошелек.

«Мы, правительство, хотим убедиться, что никто не останется без внимания», — заявил газете министр финансов Дэвид Пол. «Около $200 на человека в квартал, что составляет примерно $800 в год, не побудят вас уволиться с работы, но станут моральной поддержкой для людей», — отметил он.

Задорнов предупредил о сценарии «чеховского ружья» для экономики России
Финансы
Михаил Задорнов

Маршалловы острова — архипелаг в Тихом океане, расположенный между Гавайями и Австралией, с населением около 42 тыс. человек. Программа БДД финансируется за счет целевого фонда, созданного в рамках соглашения с США, которое, в частности, предусматривает компенсацию государству за американские ядерные испытания. Объем фонда превышает $1,3 млрд, еще $500 млн Соединенные Штаты инвестируют до 2027 года.

Доцент и руководитель направления криптофинтех в Университете RMIT (Мельбурн, Австралия) доктор Хюи Фам отметил, что это первая в мире программа безусловного базового дохода, внедренная на национальном уровне, а использование технологии блокчейн «уникально с точки зрения ее внедрения в масштабах всей страны».

«Мы увидели потенциал в том, что может предложить блокчейн», — пояснил глава Минфина. Однако Фам обратил внимание, что одних только цифровых платежей недостаточно для обеспечения финансовой доступности, особенно в такой стране, как Маршалловы острова, где интернет нестабилен. «Улучшение покрытия интернета, повышение уровня распространения смартфонов — все эо минимум, необходимый для экономики, основанной на блокчейне», — пояснил он.

По данным Управления социального обеспечения архипелага, около 60% первых выплат было зачислено непосредственно на банковские счета, остальная часть выдана в виде бумажных чеков. Лишь 12 человек, по словам властей, выбрали цифровые кошельки для получения денег.

В 2018 году правительство пыталось создать национальную криптовалюту, известную как Sovereign, или SOV. Эти попытки в конечном итоге не увенчались успехом после предупреждения Международного валютного фонда (МВФ). Тот заявил, что введение БДД на основе блокчейна сопряжено с «финансовыми, налоговыми, юридическими, репутационными рисками и рисками для финансовой целостности».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
блокчейн безусловный доход архипелаг острова

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
ЕС связал возвращение активов России с рисками экономики Европы
Экономика
Силуанов объяснил, когда экономика России начнет «гнать на велосипеде»
Экономика
Кремль ответил на предложение США вернуть Россию в мировую экономику
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 18:08 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 18:08
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Маршалловы острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход Экономика, 18:11
ВЭБ.РФ оценил потенциал роста инвестиций в устойчивое развитие Отрасли, 18:11
Путин назвал Северск значимым для России городом Политика, 18:07
Лидеры рекламной индустрии нашли «формулу креативной эффективности» Пресс-релиз, 18:06
Путин назвал взятие Северска возможностью для продолжения наступления Политика, 18:05
В России объявили нежелательной НПО из Саксонии Политика, 18:02
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Карлсен заявил, что ему было стыдно «срубить флаг» россиянину на турнире Спорт, 18:00
Кастом как предчувствие. Почему индивидуальная отделка стала новым шиком Недвижимость, 17:56
ЦБ впервые за месяц поднял курс доллара выше ₽80 Инвестиции, 17:53
Дисконты на Urals растут: что будет с бюджетом и рублем. ВидеоПодписка на РБК, 17:49 
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Синоптик предупредил о возвращении морозов в Москву перед Новым годом Город, 17:43
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42