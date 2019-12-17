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Матвиенко заинтересовалась любовью Орешкина к цветам из-за НДС
Глава Совета Федерации попросила министра снизить НДС для цветоводов, указав, что подобные жалобы уже поступили в правительство. Сейчас налог составляет 20%, участники рынка просили снизить его до 10%
Фото: EPA / ТАСС

Министерство экономического развития должно поддержать российских цветоводов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи сенаторов с министром Максимом Орешкиным.

Диалог Матвиенко начала с вопроса:

— Вы любите цветы?

— Я люблю их дарить, — ответил министр.

Матвиенко в ответ напомнила о том, что с 1 января 2019 года для цветоводов ввели налог на добавленную стоимость (НДС) со ставкой 20%. По словам спикера Совфеда, цветоводы уже попросили правительство снизить налог. «Это серьезная отрасль, развивается, не губите ее на корню, они сейчас уже практически загибаются, честно», — сказала Матвиенко.

Цветоводы предупредили о стагнации и попросили снизить для них НДС
Бизнес

Она напомнила, что голландские розы, которые продаются в России «на самом деле не голландские», а завозятся в Нидерланды из Марокко и поливаются «всякой ерундой». Поэтому они стоят плохо, а «наши розы пахнут и стоят долго».

Спикер пошутила также, что женщинам, может, стоит объединиться ради цветов. «Я думаю, если женщины объединятся, проблем не будет», — ответил Орешкин.

Объем российского рынка срезанных цветов оценивается в 1,6 млрд штук и в $3,5 млрд в год. 85–90% рынка занимают зарубежные производители. На российских — приходится всего 10–15%.

В конце ноября Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) предложила снизить ставку НДС для отечественных производителей с 20 до 10%, а также повысить таможенные пошлины для импортных цветов с 5 до 15%.

Авторы: Анна Гальчева, Евгений Калюков
Теги: цветы, Валентина Матвиенко
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