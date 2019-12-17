Матвиенко заинтересовалась любовью Орешкина к цветам из-за НДС

Она напомнила, что голландские розы, которые продаются в России «на самом деле не голландские», а завозятся в Нидерланды из Марокко и поливаются «всякой ерундой». Поэтому они стоят плохо, а «наши розы пахнут и стоят долго».

Спикер пошутила также, что женщинам, может, стоит объединиться ради цветов. «Я думаю, если женщины объединятся, проблем не будет», — ответил Орешкин.

Объем российского рынка срезанных цветов оценивается в 1,6 млрд штук и в $3,5 млрд в год. 85–90% рынка занимают зарубежные производители. На российских — приходится всего 10–15%.

В конце ноября Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) предложила снизить ставку НДС для отечественных производителей с 20 до 10%, а также повысить таможенные пошлины для импортных цветов с 5 до 15%.