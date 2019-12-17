Матвиенко заинтересовалась любовью Орешкина к цветам из-за НДС

Министерство экономического развития должно поддержать российских цветоводов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи сенаторов с министром Максимом Орешкиным.
Диалог Матвиенко начала с вопроса:
— Вы любите цветы?
— Я люблю их дарить, — ответил министр.
Матвиенко в ответ напомнила о том, что с 1 января 2019 года для цветоводов ввели налог на добавленную стоимость (НДС) со ставкой 20%. По словам спикера Совфеда, цветоводы уже попросили правительство снизить налог. «Это серьезная отрасль, развивается, не губите ее на корню, они сейчас уже практически загибаются, честно», — сказала Матвиенко.