Цветоводы предупредили о стагнации и попросили снизить для них НДС

Цветоводы предупредили о стагнации и попросили снизить для них НДС

Цветоводы предлагают сделать преференции отечественным производителям в виде снижения НДС с 20 до 10% и вернуть пошлины для импортеров до 15 с 5%

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) предложила снизить для отечественных производителей НДС с 20% до льготной ставки 10%, а также повысить таможенные пошлины для импортных цветов с 5 до 15%. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

С начала года комбинаты — производители цветочной продукции начали платить НДС по ставке 20%. До 2019 года цветочная отрасль облагалась только единым сельскохозяйственным налогом (ЕСХН) в размере 6%. Цветы для дальнейшей реализации в основном покупают индивидуальные предприниматели, которые не платят НДС, что делает невозможным возмещение налога для производителей.

Такая налоговая нагрузка снизила доходность отечественных цветочных комбинатов, указали в НАЦ. Компенсировать падение доходов увеличением цены производители не могут, поскольку в таком случае стоимость продукции станет неконкурентоспособной.

Сегодня объем импортных цветов на российском рынке составляет 82–84%, уточнили в НАЦ. По данным ассоциации «Теплицы России», сейчас объем рынка составляет $3,5 млрд в год, из них 85–90% объема приходится на импорт.

Основным поставщиком срезанных цветов на российский рынок сегодня является Белоруссия (49,5% от всего импорта). В 2018 году из республики было поставлено 683,2 млн шт. срезанных цветов, что в 122,6 раза больше, чем в 2014 году. В НАЦ указали, что бюджет России теряет более 6 млрд руб. в год из-за белорусской схемы импорта.