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Бизнес ,  
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Цветоводы предупредили о стагнации и попросили снизить для них НДС
Цветоводы предлагают сделать преференции отечественным производителям в виде снижения НДС с 20 до 10% и вернуть пошлины для импортеров до 15 с 5%
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) предложила снизить для отечественных производителей НДС с 20% до льготной ставки 10%, а также повысить таможенные пошлины для импортных цветов с 5 до 15%. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

С начала года комбинаты — производители цветочной продукции начали платить НДС по ставке 20%. До 2019 года цветочная отрасль облагалась только единым сельскохозяйственным налогом (ЕСХН) в размере 6%. Цветы для дальнейшей реализации в основном покупают индивидуальные предприниматели, которые не платят НДС, что делает невозможным возмещение налога для производителей.

Такая налоговая нагрузка снизила доходность отечественных цветочных комбинатов, указали в НАЦ. Компенсировать падение доходов увеличением цены производители не могут, поскольку в таком случае стоимость продукции станет неконкурентоспособной.

Сегодня объем импортных цветов на российском рынке составляет 82–84%, уточнили в НАЦ. По данным ассоциации «Теплицы России», сейчас объем рынка составляет $3,5 млрд в год, из них 85–90% объема приходится на импорт.

Основным поставщиком срезанных цветов на российский рынок сегодня является Белоруссия (49,5% от всего импорта). В 2018 году из республики было поставлено 683,2 млн шт. срезанных цветов, что в 122,6 раза больше, чем в 2014 году. В НАЦ указали, что бюджет России теряет более 6 млрд руб. в год из-за белорусской схемы импорта.

По словам главы НАЦ Алексея Антипова, сегодня большинство цветочных комбинатов вынуждены перепрофилироваться и разделять предприятие на несколько юрлиц, чтобы перейти на другую систему налогообложения.

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Еще одной проблемой в НАЦ назвали снижение в 2013 году таможенных пошлин на ввоз импортных цветов Россию с 15 до 5% против 10% в Китае и 8,5% в Евросоюзе. По мнению цветоводов, данная ситуация привела к стагнации рынка и банкротству многих предприятий. По расчетам НАЦ, повышение пошлины не скажется на цене продукции для конечного потребителя. Сейчас оптовая цена за одно растение составляет 25–35 руб., после предлагаемого повышения пошлины она изменится всего на 1–2 руб.

РБК направил запрос в пресс-службы Министерства сельского хозяйства, Министерства экономического развития и ФНС.

Авторы: Елена Сухорукова, Любовь Порываева, Кристина Астафурова
Теги: цветочный бизнес
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