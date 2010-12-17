Нефть подешевела вопреки позитивным данным макростатистики

Инвесторы закрывали позиции в преддверии окончания года и фиксировали прибыль после роста предыдущего дня: по итогам торгов 16 декабря нефть марки WTI с поставкой в январе снизилась на 0,92 долл.

Департамент аналитической информации РБК

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