Нефть подешевела вопреки позитивным данным макростатистики
Экономика, 17 дек 2010, 11:49
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Нефть подешевела вопреки позитивным данным макростатистики
Инвесторы закрывали позиции в преддверии окончания года и фиксировали прибыль после роста предыдущего дня: по итогам торгов 16 декабря нефть марки WTI с поставкой в январе снизилась на 0,92 долл.
Департамент аналитической информации РБК
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