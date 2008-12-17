ЦБ провел двойное расширение коридора бивалютной "корзины"

ЦБ РФ в среду, 17 декабря 2008г., во второй раз за день расширил коридор допустимых колебаний рублевой стоимости бивалютной "корзины".

Курс рубля к бивалютной "корзине" на ММВБ снизился до 32,62 руб.

Ранее 17 декабря коридор допустимых колебаний рублевой стоимости бивалютной "корзины" был расширен до 32,46 руб. До 17 декабря верхняя граница коридора составляла 32,20 руб.

До этого последнее расширение технического коридора стоимости бивалютной "корзины" ЦБ РФ произвел 15 декабря 2008г. Тогда коридор был расширен симметрично на 30 коп. В целом с сентября 2008г. стоимость рубля снизилась к бивалютной "корзине" на 10%.