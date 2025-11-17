 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Россияне будут получать сообщения о налогах на «Госуслугах» по умолчанию

Сейчас приоритетный порядок получения налоговых уведомлений — личный кабинет. По новым правилам наряду с личным кабинетом уведомления по умолчанию будут рассылаться на «Госуслугах»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Налоговые уведомления по умолчанию будут поступать на «Госуслуги». Это следует из поправок к налоговому законопроекту правительства, размещенных на сайте комитета Думы по бюджету и налогам. Второе чтение запланировано на 18 ноября.

Вносятся изменения в ст. 52 Налогового кодекса. Сейчас приоритетный порядок получения таких уведомлений физлицами — личный кабинет налогоплательщика. На портал «Госуслуг» уведомление может прийти, если налогоплательщик специально изъявил такое желание — подключил услугу.

Новый порядок подразумевает, что наряду с личным кабинетом налоговые уведомления по умолчанию будут рассылаться на «Госуслугах», если только налогоплательщик специально не отказался их получать в таком виде.

Назван размер пени для россиян за неуплату налогов в срок в 2025 году
Общество

Речь идет об уведомлениях об уплате имущественных налогов и НДФЛ (в тех случаях, когда он не удерживается налоговым агентом — в частности, налог на доходы по вкладам).

С 1 ноября у налоговых органов появилось право списывать без суда задолженность граждан с их счетов. Новшество распространяется только на задолженности по налогам и сборам. По старым правилам налоговая задолженность взыскивалась по решению суда.

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Госуслуги налоги уведомления
Материалы по теме
