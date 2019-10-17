В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

Эксперты предполагают, что идея регулятора стать «финансовым полицейским» может создать проблемы для бизнеса

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.

При этом определять, чьи именно счета блокировать, Банк России рассчитывает самостоятельно. В регуляторе недовольны нынешним положением вещей, когда возмещать ущерб приходится уже постфактум, то есть после отзыва лицензии или начала процедуры оздоровления. В этом случае бенефициары успевают вывести активы.

«Ведомости» указывают, что впервые идею изменить процедуру на пленарном заседании Госдумы озвучил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

ЦБ проводит очень грамотную политику, убирая с рынка страховые компании, которые не могут обеспечить достаточно высоких надежности и качества сервиса своим клиентам, сказал РБК президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс: например, в ситуации со страховой компанией «Респект» (ЦБ отозвал у нее лицензию в мае 2019 года) регулятор «быстро и четко среагировал на ситуацию, созданную этим страховщиком, сделав все, что можно было в данном случае сделать для защиты конечных потребителей страхования ответственности застройщиков — дольщиков, купивших строящееся жилье». «Однако полномочий, которые позволили бы регулятору вернуть деньги, незаконно выведенные в пользу бенефициаров, не было. Если бы такие полномочия, о необходимости которых заявляет сейчас ЦБ, на тот момент были, то, конечно, дольщики не столкнулись бы с такими проблемами полного отсутствия выплат», — подчеркнул президент ВСС.

Эксперты с осторожностью отнеслись к идее регулятора. Так, партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров сказал «Ведомостям», что желание ЦБ самостоятельно устанавливать реальных собственников может дорого обойтись бизнесу. Пострадавшим в этом случае придется оспаривать действия регулятора, рискуя лишиться репутации.

Также неясно, по каким параметрам ЦБ будет выявлять реального собственника банка. По мнению партнера FMG Group Михаила Фаткина, если у Банка России есть информация о людях, которые выводят активы финансовой организации, то в первую очередь ему следует направить ее правоохранительным органам.