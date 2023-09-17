Как в России в два раза выросло число россиян-одиночек. Инфографика

В России число живущих в одиночку россиян выросло до 40%, следует из данных Всероссийской переписи населения, которая проводилась в 2021 году. Во время нее выявили 27,6 млн домохозяйств, которые состоят из одного человека.

Число хозяйств, состоящих из одного человека, выросло более чем в два раза с 1990-х. На их долю в 1994 году приходилось всего 19,2% домохозяйств.