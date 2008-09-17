ЦБ РФ снижает нормативы обязательных резервов

Центральный банк принял решение о снижении с 18 сентября нормативов обязательных резервов, говорится в сообщении Банка России.

ЦБ РФ отмечает, что нормативы по обязательствам банков перед физическими лицами снижаются с 5,5 до 1,5%, по обязательствам перед банками-нерезидентами в рублях и иностранной валюте - с 8,5 до 4,5%, по иным обязательствам в рублях и иностранной валюте - с 6 до 2%.

При этом предусмотрено поэтапное увеличение каждого из установленных нормативов, начиная с 1 февраля 2009г. на 2% и начиная с 1 марта 2009г. также на 2%. Начиная с 1 октября 2008г. коэффициент для расчета усредненной величины обязательных резервов повышается с 0,55 до 0,6.

Также с 18 сентября Центробанк снижает ставки по операциям предоставления ликвидности банкам. В соответствии с решением ЦБ РФ, ставка по однодневным ломбардным кредитам по операциям прямого РЕПО по фиксированной ставке и однодневным операциям "валютный своп" (рублевая часть) установлена в размере 8% годовых. Минимальная ставка по операциям ломбардного кредитования на 2 недели - 7,5% годовых. Ставка по кредитам ЦБ до 30 дней - 9,5% годовых, по кредитам до 90 дней - 7,5% годовых, от 91 до 180 дней - 8,5% годовых.

Кроме того, повышены размеры поправочных коэффициентов ЦБ РФ, используемых для расчета стоимости обеспечения ("нерыночных" активов) по кредитам Центробанка.

По словам главы ЦБ Сергея Игнатьева, меры по снижению обязательных резервов и ставок по предоставлению ликвидности, высвободят 300 млрд руб. для банковского сектора. Он подчеркнул, что средства будут предоставляться всем банкам без исключения. По словам С.Игнатьева, обязательные резервы снижены временно в целях преодоления кризисной ситуации на российском финансовом рынке и удовлетворения повышенного спроса на ликвидность. "Мы рассчитываем, что высвободившиеся средства банки будут направлять на поддержание необходимого уровня ликвидности, исходя из своих обязательств перед клиентами и для исполнения текущих расчетов", - пояснил он.

При этом С.Игнатьев подчеркнул, что принятые меры приведут к небольшому повышению инфляции. Он напомнил, что факторами, работающими на замедление роста цен, являются снижение денежной массы и низкие цены на зерно и подсолнечник, а также на нефть. По оценке С.Игнатьева, по итогам 2008г. инфляция в РФ может составить примерно 12%, а не 11%, как говорится в последней оценке Центробанка.