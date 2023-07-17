Жапаров нашел замену киргизским рабочим, которые «час сидят в телефоне»

Киргизия позвала рабочих из Дубая вместо местных, которые час едят и час сидят в телефоне

Из-за неэффективной работы киргизских строителей процесс возведения нового Дома правительства в Бишкеке затянулся, и «от безысходности» власти Киргизии пригласили рабочих из Дубая, чтобы успеть к саммиту глав стран СНГ в октябре

Садыр Жапаров (Фото: president.kg)

Киргизии «от безысходности» пришлось нанять рабочих из Дубая, чтобы построить Дом правительства в Бишкеке. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров, передает 24.kg.

По его словам, киргизские строители «работали по 5 часов в день вместо положенных 8 часов». «В субботу, несмотря на рабочий день, не приходили, могли пропасть и в понедельник. Из пяти часов работы час у них уходил на обед, еще час на телефон и столько же на перекур. Работу, которую завершают иностранцы за день, нам не удается закончить и за неделю», — посетовал Садыр Жапаров.

Поэтому пришлось нанять рабочих из Дубая. «Попросили помочь до сентября завершить объект и после строить город Асман (город, который хотят построить в Киргизии на 500–600 тыс. жителей, стоимость проекта — $20 млрд. — РБК). Говорят, рабочих мест нет, на те, что есть, не идут. Если и идут, потом уходят. Говорят, работа сложная, но им ведь оплачивают труд», — отметил он. Жапаров уточнил, что строительство нового Дома правительства завершится в сентябре, а в октябре там пройдет саммит 12 глав стран СНГ. По его словам, объект должен был быть сдан еще до сентября, однако из-за неэффективной работы киргизских строителей процесс затянулся.

Президент Киргизии напомнил, что Дом правительства возводится на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль».

В середине мая в ходе заседания комитета парламента Киргизии по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Исхак Масалиев поинтересовался, почему новое здание правительства строят иностранные граждане, в частности индийцы.

Он возмутился, что около 1,5 млн граждан Киргизии находятся на заработках за границей, тогда как власти страны для строительства своих объектов вынуждены привлекать иностранную рабочую силу.