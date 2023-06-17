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На ПМЭФ заключили около тысячи соглашений почти на 4 трлн руб.

«Росконгресс»: на ПМЭФ заключили около тысячи соглашений почти на 4 трлн руб.
На проходившем с 14 по 17 июня ПМЭФ было заключено более 900 соглашений. В форуме в офлайн- и онлайн-формате приняли участи 17 тыс. человек из 130 стран, в том числе недружественных. Самой многочисленной была делегация ОАЭ
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году было заключено более 900 соглашений на сумму 3,86 трлн руб. (без учета тех, сумма которых составляет коммерческую тайну), сообщил организатор форума «Росконгресс» в телеграм-канале.

Из них с иностранными компаниями — 43 договоренности, две — с Италией и Испанией.

В ПМЭФ приняли участие 17 тыс. участников из 130 стран (имеются в виду офлайн- и онлайн-форматы), в том числе были представлены 150 компаний из 25 недружественных государств, заявил «Росконгресс».

Среди самых многочисленных делегаций:

  • ОАЭ — 200 человек;
  • Китай — 147;
  • Индия — 58.

Из «недружественных» стран больше всего на форуме было участников из США — 27 человек.

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ПМЭФ проходил с 14 по 17 июня в 26-й раз. Первый форум состоялся в 1997 году. В текущем году он проводился под девизом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Накануне, 16 июня, на ПМЭФ выступил президент Владимир Путин. Он отметил, что стратегия, выбранная российским государством и бизнесом в связи с наставшими в прошлом году переменами, «сработала». Глава государства подчеркнул, что российская экономика не пошла по пути «самоизоляции» и будет держать курс на открытость.

Говоря о технологическом суверенитете, Путин отметил, что полностью достичь его нельзя, но он необходим в критически важных областях. «Нужно выстраивать надежные кооперационные цепочки, технологические партнерства, здесь мы рассчитываем на сотрудничество с коллегами из дружественных стран», — сказал глава государства.

Путин, говоря об уходе иностранных компаний с российского рынка, заявил, что их «никогда не выгоняли». Если они захотят вернуться, «мы двери ни для кого не закрываем», но «особенности поведения некоторых из этих партнеров» будут учтены, добавил он.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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