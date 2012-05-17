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ФБР заинтересовалось убытками в J.P.Morgan Chasе
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ФБР заинтересовалось убытками в J.P.Morgan Chasе
Экономика, 17 мая 2012, 04:30
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ФБР заинтересовалось убытками в J.P.Morgan Chasе
Многомиллиардными убытками в инвестиционном подразделении банка J.P.Morgan Chasе заинтересовались в Федеральном бюро расследований США. Ведомство инициировало предварительные следственные мероприятия.
Фото: AP

Глава бюро Роберт Мюллер заявил о начале расследования на слушаниях юридического комитета сената США, передает France 24. По словам, Р.Мюллера, оно потребует привлечения значительных усилий, а конечные сроки будут зависеть от многих факторов.

Свою проверку по этому поводу начала Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Напомним, 11 мая с.г. J.P.Morgan сообщил о серьезном убытке от торговли производными кредитными инструментами в размере 2 млрд долл. Согласно заявлению J.P.Morgan, отправленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, с конца марта с.г. его подразделение Chief Investment Office понесло значительные убытки от переоценки по справедливой стоимости портфеля "синтетических кредитных продуктов", которые были призваны хеджировать риски, связанные с изменением стоимости корпоративных облигаций.

Банк J.P.Morgan Chase & Co. образовался в 2000г. в результате слияния Chase Manhattan Bank и J.P.Morgan & Co. Оперирует под брендами J.P.Morgan и Chase. Банк представлен более чем в 60 странах мира, количество сотрудников превышает 240 тыс. человек. Совокупные активы компании составляют 2,3 трлн долл. Чистая прибыль J.P.Morgan Chase в I квартале 2012г. снизилась на 3% и составила 5,38 млрд долл.

Теги: США , убытки
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