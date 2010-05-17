Металлы: инвесторы испугались сокращения спроса

В понедельник, 17 мая, на торгах промышленными металлами продолжилась полноценная распродажа.

В понедельник, 17 мая, на торгах промышленными металлами продолжилась полноценная распродажа. Инвесторы переживали по поводу будущего падения спроса сразу в двух регионах - Европе и Китае. Премьер Госсовета КНР Вэнь Дзябао в очередной раз предупредил, что правительство продолжит разрабатывать механизмы сдерживания растущего спроса на недвижимость. Это приведет к сокращению спроса на базовые металлы в стране, являющейся крупнейшим мировым их потребителем. Что касается Европы, то здесь растут опасения относительно снижения спроса из-за мер по борьбе с дефицитом бюджетов. Евро в очередной раз обновил многомесячный минимум относительно доллара, что лишь усугубило ситуацию на торгах.



3-month Forward Prices, LME (итоги торгов на 18:00 по лондонскому времени):







В число лидеров снижения вошел цинк, опускавшийся во время торгов до минимального уровня с сентября 2009г., но завершить сессию удалось на трехмесячном минимуме. Его котировки рухнули на 4,06% - до 2002,5 долл./т. Похоже, круглая отметка 2000 долл./т на текущей волне снижения не устоит, хотя некоторые шансы на это и имеются - в феврале 2010г. после краткосрочного ее прокола вниз котировки ушли вверх и в течение нескольких месяцев прибавили 26%.



Еще слабее смотрелся никель, ему не помогло даже значительное (на 0,85%) сокращение складских запасов на LME. Котировки опустились на 4,62% и вернулись к мартовскому уровню. Свинец также не порадовал "быков", его потери составили 4,06%, а падение остановилось ровно на уровне 1900 долл./т. Медь и алюминий смотрелись ненамного лучше и подешевели на 3,36% и 3,23% соответственно. Котировки обоих металлов близки к уровню поддержки, у меди она располагается как раз на текущих уровнях, а алюминий может безболезненно потерять еще 2,8%.



Лидером торгов понедельника стало олово, которому удалось в течение последних сессий закрепиться выше отметки 17500 долл./т. Дневной прирост стоимости 17 мая составил 0,43%.



Складские запасы металлов на LME по состоянию на 14 мая:





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