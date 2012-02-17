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Участники российского рынка продавали на опережение
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Участники российского рынка продавали на опережение
Экономика, 17 фев 2012, 20:48
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Участники российского рынка продавали на опережение
Отличному внешнему фону перед началом торгов российские игроки нашли оригинальное применение - начали активно продавать.
Фото: ИТАР-ТАСС

Пятничную торговую сессию российский фондовый рынок получил возможность начать значительным ростом, во многом благодаря сохранению позитивной тенденции на биржах США. Индекс S&P 500 в четверг вышел на девятимесячный максимум, достигнув сильного сопротивления 1360 пунктов, и при этом на пятничных торгах не было и намека на возможность нисходящей коррекции - фьючерсы на S&P мертво стояли в узком диапазоне 1354-1356 пунктов. Порадовали и цены на нефть: стоимость барреля марки Brent перешагнула отметку 120 долл., а это - веская причина не бояться обвала ММВБ.

Однако даже на таком позитивном внешнем фоне индекс ММВБ так и не смог закрепиться с утра выше 1580 и почти весь оставшийся день провел в рамках нисходящего тренда. Не секрет, что участники торгов на мировых биржах покупают, в основном, в надежде на одобрение помощи Греции в начале предстоящей недели, и по факту реализации этих затянувшихся ожиданий очень вероятен стремительный откат вниз. Поэтому возможно российские игроки были правы 17 февраля, фиксируя прибыль заранее. Смущает, правда, тот факт, что только российские инвесторы пытались оказаться самыми хитрыми - Азия, Европа и Америка продолжали подъем

По итогам торговой сессии 17 февраля индекс ММВБ понизился на 0,12% - до 1568,54 пункта, индекс РТС повысился на 0,91% и достиг отметки 1656,48 пункта. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 425,75 млрд руб.

Тренд на валютном рынке изменился, а металлы все равно падают

Как и днем ранее, слабее всех выглядели представители металлургической отрасли: ГМК "Норильский никель" подешевел на 0,33%, "Северсталь" - на 1,51%, "Распадская" - на 2,21%. Дело в том, что тренд на валютном рынке переменился (на ожиданиях спасения Греции курс доллара понизился по отношению евро), вот только цены на металлы все равно продолжали падать, и, например, никель теперь торгуется на почти месячном минимуме. В начале предстоящей недели стоит последить за динамикой сырьевого рынка, возможно, негативные ожидания его участников связаны не только с валютным фактором, но и с присутствием опасений глобального замедления экономики. Пока такой сценарий кажется маловероятным, тем более что Китай вроде раздумал закручивать гайки и препятствовать росту экономики.

Проявились отголоски "золотой лихорадки"

В лидерах металлургической отрасли обосновались "Мечел" (+1,29%), возобновивший работы на приостановленных ранее объектах шахты "Ольжерасская-Новая", а также вновь без особых на то причин проявился спрос на "золотые" компании: "Полюс золото" взмыло на 8,2%, "Золото Якутии" - аж на 24,49%, "Селигдар" - 5,55%. А поскольку никто не может толком объяснить причину этого ралли, то и участвовать в нем если и стоит, то очень осторожно и строго в рамках одного торгового дня - слишком велик риск столкнуться с мощной нисходящей коррекцией. "Полюс золото", например, за полторы недели к концу предшествовавшей сессии подешевело более чем на 25%.

Продажи на опережение не обошли стороной нефтегазовую отрасль

Акции нефтегазовых компаний чувствовали себя в пятницу неуверенно, и рост цен на нефть до многомесячного максимума не спас ситуацию. Газпром подешевел на 0,15%, "Роснефть" - на 0,51%, ЛУКОЙЛ - на 0,31%, "Сургутнефтегаз" - на 1,03%. Вероятно, решившие распродаться на опережение игроки попытались воспользоваться позитивным фоном на сырьевом рынке (металлы вот падают, и если б не Иран, то за ними могла бы последовать и нефть) в надежде встретить сравнительно высокий спрос. Вот только уровни для продаж нефтегазовых бумаг в настоящее время не самые интересные, более оправданно было бы дождаться волны пересмотра целевых цен по эмитентам отрасли инвестиционными компаниями и уже тогда продавать, если нет веры в Brent по 150 долл./барр.

О слабости российского рынка речи не идет

Закрытие пятничных торгов на ММВБ прошло недалеко от минимумов дня, к такому унылому завершению недели привело желание российских спекулянтов обыграть всех остальных. И сложившаяся ситуация создает дополнительные риски для "медведей". Поскольку греческий вопрос может пока и не будет решен (и это никого не удивит), рынкам придется продолжить томительный подъем, а перепроданному 17 февраля индексу ММВБ ничего не останется, как рвануть вверх, догоняя американских коллег и цены на нефть. О слабости российского рынка речи пока не идет, просто "медведям" периодически дают наполнить портфели, чтобы использовать потом эти позиции для преодоления сопротивлений на "шорт-сквизах" (short squeeze).

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать

Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций"

Quote.rbc.ru

Теги: российский рынок
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