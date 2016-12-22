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Силуанов призвал превратить Россию во «вторую Норвегию»
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Силуанов призвал превратить Россию во «вторую Норвегию»
Экономика, 17 янв, 19:33
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Силуанов призвал превратить Россию во «вторую Норвегию»
Россия не должна зависеть от колебания цен на нефть, для этого необходимо накопить резервы в размере не менее 7% ВВП, рассказал в интервью телеканалу РБК министр финансов Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Власти России должны иметь резервные средства, не задействованные в инфраструктурных проектах, в размере не ниже 7% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК. Это позволит правительству профинансировать обязательства в течение трех ближайших лет вне зависимости от того, как сложится ситуация на сырьевых рынках. Министр отвечал на вопрос о том, будет ли Фонд национального благосостояния использоваться для финансирования инфраструктурных проектов или станет «подушкой безопасности» для бюджета.

По словам Силуанова, бюджет является «катализатором нестабильности» в экономике, так как на нем прежде всего сказывается снижение нефтяных цен, приводя к росту дефицита. Это затем влияет на рынки и на инфляцию в стране. «Поэтому с тем, чтобы бюджет перестал быть таким катализатором кризисных явлений, нам необходимо иметь сбалансированный объем бюджета при любых обстоятельствах. Во всяком случае Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые проходили в прошедшие несколько лет», — заявил министр. Силуанов пояснил, что власти Норвегии проводили «взвешенную и консервативную» бюджетную политику.​

Глава Минфина отметил, на примере других стран, которые тратили свои нефтегазовые или сырьевые доходы на то, чтобы покрыть расходы бюджета, экономическая нестабильность приводила к «политическим последствиям».

«Поэтому считаю, что устойчивость бюджета — это залог устойчивости и финансов в стране», — подчеркнул Силуанов. По его словам, устойчивый бюджет является залогом уверенности инвесторов в стабильности.

Министр отметил, что общий объем средств ФНБ составляет «почти 5% ВВП» и средства в размере 1,5% ВВП уже инвестированы в инфраструктурные проекты.

В Норвегии функционирует суверенный фонд, пополняемый за счет доходов от продажи нефти, он был создан в 1990 году. Полученные средства вкладываются в зарубежные финансовые активы. В сентябре прошлого года объем активов этого фонда впервые в истории превысил $1 трлн, писала Financial Times. В Норвегии нефтяные компании должны платить особый налог в размере 54%, помимо обычного подоходного налога в 24% (с 2018 года ставки изменились — 55 и 23%, итого 78%), разъясняется на сайте Norwegian Petroleum, созданном Министерством нефти и энергетики и Нефтяным управлением Норвегии. Общий объем доходов от налогов, уплаченных нефтяными компаниями, составил 72 млрд норвежских крон (более $9 млрд).

Два фонда, ФНБ и Резервный фонд, появились в 2008 году. ФНБ создавался для пенсионного обеспечения граждан, а Резервный фонд задумывался для покрытия дефицита бюджета, однако средства ФНБ расходовались на инфраструктурные проекты и помощь банкам.

С этого года ФНБ станет единственным суверенным фондом, так как в декабре 2017 года правительство потратило более 1 трлн руб. Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета. Резервный фонд прекратит свое существование с 1 февраля. Из ФНБ в прошлом году власти израсходовали 622 млрд руб., из них большая часть пошла на покрытие дефицита бюджета.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Антон Силуанов , Резервный фонд , фонд национального благосостояния
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