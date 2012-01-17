ВВП Китая по итогам 2011г. вырос на 9,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 47,2 трлн юаней (7,5 трлн долл.) Такую информацию распространило сегодня Национальное бюро статистики КНР.

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По итогам IV квартала 2011г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП Китая вырос на 8,9%. При этом отмечается замедление роста, так как в III квартале 2011г. он составил 9,1% в годовом исчислении, во II квартале - 9,5%, а в I квартале - 9,7%.

Вместе с тем эксперты прогнозировали, что в IV квартале 2011г. китайский ВВП увеличится на 8,7%, то есть опубликованные данные незначительно превзошли их ожидания. Рост данного экономического показателя в IV квартале 2010г. по отношению к предыдущему году составлял 9,8%.

Эксперты полагают, что макроэкономическое развитие КНР может оказать поддержку мировой экономике в непростое для нее время и позволить избежать второй волны рецессии. По мнению аналитиков, недавнее замедление роста ВВП, зафиксированное статистикой, находится в пределах нормы (в соответствии с которой показатель может варьироваться в пределах 8-12%) и не свидетельствует о каких-либо серьезных проблемах.

При этом более медленный темп роста ВВП Китая поможет сдержать рост потребительских цен, энергопотребления и соответственно выхлопов в атмосферу, способствуя обновлению структуры экономики страны.

По итогам прошлого года рост ВВП Китая составил 10,4%. Последний раз Китай показывал рост экономики ниже 9% по итогам года в 2001г. - тогда показатель ВВП вырос "всего" на 8,3%.