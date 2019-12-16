Экологи увидели в строительстве «Северного потока-2» угрозу для уток

Заявка Nord Stream 2 на зимние работы может негативно сказаться на положении миллиона уток

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Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы. Ожидается, что заявку в понедельник рассмотрит Федеральное управление по морскому судоходству гидрографии в Гамбурге, сообщает газета Bild.

Разрешение необходимо потому, что возле балтийского побережья Германии зимуют отдельные виды птиц, и строительство газопровода может помешать их традиционному укладу. Один из местных экологических активистов Ким Детлофф уже заявил, что «Северный поток-2» будет сооружаться там, где с января по март ожидается появление миллиона уток и других водоплавающих.

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании. Bild при этом указывает, что «Северный поток-2» рассчитывают достроить до ввода в действие санкций Сената США, угрожающих компаниям, которые предоставляют суда для укладки труб под водой.

13 декабря с просьбой к США не вводить санкции обратился министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, речь идет о фактическим вмешательстве Вашингтона. Маас подчеркнул, что решать вопросы энергетической безопасности Европы должны именно европейцы.