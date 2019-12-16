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Бизнес стал чаще отказываться от импортного оборудования и машин
После санкций и девальвации рубля в 2014–2015 годах импортозамещение в России взлетело, однако потом пошло на спад. Сейчас промышленность вновь стала наращивать долю российского оборудования, выяснили в Институте Гайдара
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские промышленные предприятия с 2018 года демонстрируют рост интереса к импортозамещению. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурных опросов, проведенных Институтом экономической политики им. Гайдара, с которыми ознакомился РБК.

По данным Института Гайдара, в первый год после введения антироссийских санкций в 2014 году доля российских компаний, заменивших иностранные машины и оборудование отечественными, составила 30% и 22% перешли на российское сырье и материалы.

Однако после этого масштабы импортозамещения в промышленности стали сокращаться. В 2017 году от импортного оборудования в пользу российского отказалось лишь 7% предприятий, от сырья и материалов — 8%.

Смена курса

В 2018 году импортозамещение в промышленности вновь стало расти, следует из замеров Института Гайдара.

  • В четвертом квартале 2018 года доля предприятий, перешедших на российские аналоги машин и оборудования, составила 10%.
  • В октябре 2019 года об отказе от импорта в пользу российского оборудования сообщили уже 12% предприятий.

Интерес к импортозамещению, впрочем, характерен только в отношении машин и оборудования. По последним данным (за третий квартал 2019 года), доля компаний, предпочитающих российское сырье, составляет всего 7%.

Изначально рост импортозамещения был стимулирован девальвацией рубля и контрсанкциями, но затем курс стабилизировался и закупки иностранного оборудования вновь возросли, сообщил директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель. «Сейчас действительно отмечается небольшая склонность к импортозамещению, но пока нельзя сказать, это изменение тренда или небольшое отклонение от него», — утверждает он.

Большинство промышленников, принимавших участие в опросах Института Гайдара, называют следующие факторы, тормозящие импортозамещение:

  • отсутствие отечественных аналогов любого качества (67%);
  • низкое качество российских оборудования и материалов (42%);
  • недостаточная поддержка властями выпуска отечественного оборудования и сырья (11%).

Импорт незначительно пошел на спад

Небольшой рост уровня импортозамещения констатирует также Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Его аналитики рассчитывают этот показатель как соотношение импорта к добавленной стоимости в текущих ценах. Это позволяет увидеть, какая доля доходов в экономике тратится на импорт, пояснил РБК замгендиректора ЦМАКП Владимир Сальников. Об импортозамещении можно говорить, когда доля расходов на импорт в текущих ценах начинает уменьшаться, уточнил он.

  • По оценкам ЦМАКП, минимальной доля импорта в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве фиксировалась в 2015 году (46,2%).
  • В последующие годы этот показатель медленно рос, достигнув 47,9% в 2018 году.
  • По данным за первое полугодие 2019 года, уровень импорта незначительно снизился до 47,6%.

По мнению Сальникова, это может быть связано с инвестиционными циклами компаний. После всплеска импортозамещения сразу после введения санкций бизнес осматривался в новых условиях. А когда стало понятно, что эти условия относительно стабильны, предприятия нашли возможности реализовывать какие-то новые проекты, пояснил аналитик.

В некоторых сегментах государство старалось проводить программы импортозамещения, напомнил он. Среди гражданских отраслей это, прежде всего, фармацевтика, где есть явный тренд на импортозамещение, отметил Сальников.

Почему российский бизнес вновь заинтересовался импортозамещением — читайте в материале «РБК Pro».
 

Автор: Анна Гальчева
Теги: промышленность, импортозамещение
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