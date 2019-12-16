Бизнес стал чаще отказываться от импортного оборудования и машин

Бизнес стал чаще отказываться от импортного оборудования и машин

После санкций и девальвации рубля в 2014–2015 годах импортозамещение в России взлетело, однако потом пошло на спад. Сейчас промышленность вновь стала наращивать долю российского оборудования, выяснили в Институте Гайдара

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские промышленные предприятия с 2018 года демонстрируют рост интереса к импортозамещению. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурных опросов, проведенных Институтом экономической политики им. Гайдара, с которыми ознакомился РБК.

По данным Института Гайдара, в первый год после введения антироссийских санкций в 2014 году доля российских компаний, заменивших иностранные машины и оборудование отечественными, составила 30% и 22% перешли на российское сырье и материалы.

Однако после этого масштабы импортозамещения в промышленности стали сокращаться. В 2017 году от импортного оборудования в пользу российского отказалось лишь 7% предприятий, от сырья и материалов — 8%.