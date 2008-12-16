Кризис в РФ не приведет к снижению объемов дорожного строительства

Финансовый кризис не отразится на объемах и качестве строительства и ремонта автомобильных дорог в РФ. Об этом сегодня журналистам в Москве сообщил руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Олег Белозеров. Он отметил, что проекты строительства могут быть скорректированы только в сторону уменьшения стоимости.

При этом глава ведомства подчеркнул, что прежде всего снижение стоимости будет достигаться за счет уменьшения цен на стройматериалы. Он напомнил, что в России до 2015г. планируется построить 8 тыс. км скоростных автодорог, до 2030г. - 145 тыс. км новых автодорог.

По словам О.Белозерова, с начала 2008г. на сегодняшний день отремонтировано более 5 тыс. км дорог (в 2007г. - 3,4 тыс. км), построено 350 км новых дорог (в 2007г. - 415 км).

О.Белозеров также сообщил, что в связи с финансовым кризисом заморожено 15% федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы в 2010-2015гг.". При этом он особо подчеркнул, что эти средства не урезаны, а лишь зарезервированы. По словам О.Белозерова, на плановые показатели по строительству и введению в эксплуатацию автодорог данная мера не повлияет.

Говоря о создании государственной компании по управлению автодорогами (рабочее название - "Российские автомобильные дороги"), глава Росавтодора отметил, что на первом этапе данной компании планируется выделить 600-700 млрд руб. При этом он пояснил, что деньги будут выделяться под конкретные проекты. По его словам, госкомпании в первую очередь перейдет управление платными автодорогами. Также одной из функций этой компании станет придорожный сервис.