Мировые цены на нефть продолжили падение

Мировые цены на нефть по итогам торгов 15 октября 2010г. продолжили свое падение. Черное золото подешевело на биржах более чем на 1 долл./барр.

Так, официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 15 октября 2010г. понизилась на 1,44 долл. и составила 81,25 долл./барр.

Еще более значительно упала в цене нефть на лондонской бирже. По итогам торгов 15 октября 2010г. официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) понизилась на 1,75 долл. и составила 82,45 долл./барр.

Падение цен на черное золото происходит на фоне роста курса американской валюты.

Отметим, по итогам торгов 14 октября 2010г. нефть на биржах в Нью-Йорке и в Лондоне также подешевела. При этом цены на нефтяные фьючерсы накануне изменились незначительно, понизившись за день менее чем на 0,5%, после того как 13 октября с.г. они достигли максимальных значений за неделю, повысившись в среднем на 1,5%.