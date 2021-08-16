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Путин поручил следить за ценами на сырье и работы на БАМе и Транссибе

Согласно поручению, правительство должно проконтролировать образование цен на основное сырье и материалы, а также на сами работы в ходе модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил проконтролировать формирование цен на основное сырье и материалы, а также на сами работы в ходе модернизации и капитального ремонта инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. О ситуации с ценами необходимо доложить до 15 октября 2021 года, а затем — один раз в полгода.

Правительству также дано поручение представить предложения по поправкам в законодательство, которые позволят наделить регионы полномочиями, чтобы они могли предоставлять в пользование участки недр местного значения на примыкающих к БАМу и Транссибу территориях. Пользоваться недрами смогут организации, заключившие с РЖД договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции, текущему или капитальному ремонту объектов железнодорожной инфраструктуры двух магистралей, поясняется в документе. Пользование участками предусматривает добычу «общераспространенных полезных ископаемых» без проведения аукционов. Взять их в пользование можно будет «на срок действия таких договоров при условии использования данных полезных ископаемых в целях выполнения этих работ». Срок выполнения поручения установлен до 1 октября 2021 года.

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Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

О необходимости контроля за ценами во время строек транспортных объектов Путин уже заявлял в июле. По его словам, нужно «притапливать бескорыстную любовь к денежным знакам» и «за ценами смотреть внимательно». Тогда глава государства поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину «присматривать» за работами по модернизации БАМа и Транссиба, посчитав, что при таком контроле РЖД «быстрее строить будут».

В мае в РЖД предложили несколько сценариев увеличения тарифов на перевозку грузов из-за роста цен на стройматериалы и удорожания проекта расширения БАМа и Транссиба. В частности, речь идет о компенсации затрат за счет пользователей транспортных услуг Восточного полигона, то есть БАМа и Транссиба, путем введения надбавки для отдельных грузов. Также есть вариант проиндексировать тарифы для всех грузоотправителей либо для всех экспортеров.

Автор
Елена Чернышова
БАМ Транссиб Владимир Путин
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