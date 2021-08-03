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Бизнес ,  
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Минтранс поддержал надбавку на перевозку угля и руды для компенсации РЖД

Минтранс поддержал ввод надбавки на перевозку угля и руды по железной дороге для компенсации РЖД: монополия попросила господдержку на 17 млрд руб. из-за роста цен на металлы. ФАС же указывает, что установленные тарифы максимальны
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минтранс поддержал предложение РЖД о компенсации монополии роста цен на стройматериалы, в первую очередь металлы, за счет индексации тарифов на перевозку грузов. Об этом говорится в письме замминистра транспорта Владимира Токарева в Минпромторг от 29 июля. У РБК есть копия письма, его содержание подтвердил источник в одном из крупных грузоотправителей. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Токарев предлагает ввести инвестиционную надбавку к тарифам на экспортные перевозки каменного угля в направлении Дальнего Востока и на перевозки сырьевой продукции (железная руда, кокс, коксующийся уголь) внутри страны. Размер инвестиционной надбавки нужно будет согласовать с Федеральной антимонопольной службой, заинтересованными органами власти и грузоотправителями на заседании правительственной комиссии по транспорту, пишет чиновник.

РЖД попросили Белоусова о господдержке на фоне пошлин на экспорт металла
Бизнес
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

ФАС не получала материалов от РЖД с расчетами об увеличении стоимости стройматериалов, а также заявлений компании о признаках нарушения антимонопольного законодательства в отношении ценообразования на рынках металлов. Об этом говорится в письме заместителя руководителя ФАС Петра Иванова, которое он направил в Минпромторг также 29 июля (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в грузоотправителе).

Долгосрочные тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, установленные ФАС до 2025 года, являются предельными, и их превышение не допускается, подчеркивает Иванов. Он предлагает рассмотреть предложения РЖД о господдержке или изменении тарифов на перевозку грузов по итогам анализа работы компании в 2021 году. В пресс-службе ФАС письмо Иванова комментировать не стали, указав, что служба совместно с другими ведомствами прорабатывает возможные варианты решения по обращению главы РЖД.

В Минтрансе подтвердили РБК рассмотрение обращения ОАО «РЖД» о необходимости компенсации расходов компании от удорожания стройматериалов, в частности металлов. Ведомство поддерживает инициативу о проработке вопроса частичной компенсации расходов за счет установления инвестиционных надбавок к тарифам на экспортные перевозки каменного угля в направлении Дальнего Востока и на перевозки сырьевой продукции во внутригосударственном сообщении, участвующей в производственно-логистической цепочке металлургической отрасли.

«Вместе с тем указанный вопрос требует детальной проработки со всеми участниками рынка железнодорожных грузовых перевозок. В качестве предоставления государственной поддержки целесообразно проработать адресную схему поддержки отдельных производителей с целью установления ими приемлемых тарифов на продукцию строительной отрасли», — сообщили в Минтрансе, добавив, что данное предложение направлено в Минпромторг России.

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Глава РЖД Олег Белозеров 23 июля попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова о госсубсидии на 17–19 млрд руб. для компенсации роста цен на металл. Второй вариант компенсации, по его мнению, — это новый принцип индексации тарифов на перевозку грузов. В частности, Белозеров пожаловался на Evraz Романа Абрамовича и партнеров, от которой РЖД получили уведомление о повышении цен на рельсы на 6 млрд руб., после того как власти решили ввести пошлины на экспорт металла с 1 августа. Директор департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков поручил изучить это письмо Белозерова профильным ведомствам, включая Минтранс, Минпромторг и ФАС.

«РЖД, как и другие потребители, фиксируют резкий рост цен на закупаемую продукцию черной и цветной металлургии. Это грозит существенным превышением фактической стоимости над сметной стоимостью проектов по развитию инфраструктуры, в том числе тех, что реализуются по поручению президента и правительства страны», — сообщили РБК в пресс-службе РЖД. По словам представителя монополии, компания ведет работу с поставщиками по пересмотру условий действующих договоров, формированию объемов закупки, позволяющих осуществлять деятельность на безубыточном уровне, а также предлагает рассмотреть различные варианты как рыночных, так и государственных механизмов регулирования. «Безусловно, такие решения должны приниматься с учетом всестороннего анализа и обсуждения предложений со всеми заинтересованными сторонами», — заключил представитель РЖД.

Как РЖД пытались поднять тарифы

РЖД не первый раз пытаются добиться роста тарифов, но пока предложения компании не получали поддержку ФАС. Как стало известно в конце мая, РЖД подготовили несколько сценариев изменения тарифов для компенсации затрат из-за подорожавших строительных материалов для модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Компания предложила ввести надбавки для пользователей транспортных услуг именно этих двух дорог или распространить их на всех грузоотправителей.

В июне «Коммерсантъ» сообщал, что РЖД хотят ввести новый принцип индексации тарифов на перевозку грузов, которые должны быть привязаны к динамике промышленных, а не потребительских цен, поскольку они в большей мере отражают структуру затрат РЖД. Сейчас формула индексации тарифов предусматривает использование среднего роста потребительских цен за четыре года. РЖД предложили вместо него ввести более сложный индекс, включающий изменение цен в различных отраслях экономики, в том числе индекс цен на топливо, электроэнергию и строительство.

Автор
Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова
РЖД тариф
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Бизнес
РЖД предложили повысить тарифы из-за роста цен на стройматериалы
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