Минтранс поддержал надбавку на перевозку угля и руды для компенсации РЖД

Минтранс поддержал ввод надбавки на перевозку угля и руды по железной дороге для компенсации РЖД: монополия попросила господдержку на 17 млрд руб. из-за роста цен на металлы. ФАС же указывает, что установленные тарифы максимальны

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минтранс поддержал предложение РЖД о компенсации монополии роста цен на стройматериалы, в первую очередь металлы, за счет индексации тарифов на перевозку грузов. Об этом говорится в письме замминистра транспорта Владимира Токарева в Минпромторг от 29 июля. У РБК есть копия письма, его содержание подтвердил источник в одном из крупных грузоотправителей. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Токарев предлагает ввести инвестиционную надбавку к тарифам на экспортные перевозки каменного угля в направлении Дальнего Востока и на перевозки сырьевой продукции (железная руда, кокс, коксующийся уголь) внутри страны. Размер инвестиционной надбавки нужно будет согласовать с Федеральной антимонопольной службой, заинтересованными органами власти и грузоотправителями на заседании правительственной комиссии по транспорту, пишет чиновник.

ФАС не получала материалов от РЖД с расчетами об увеличении стоимости стройматериалов, а также заявлений компании о признаках нарушения антимонопольного законодательства в отношении ценообразования на рынках металлов. Об этом говорится в письме заместителя руководителя ФАС Петра Иванова, которое он направил в Минпромторг также 29 июля (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в грузоотправителе).

Долгосрочные тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, установленные ФАС до 2025 года, являются предельными, и их превышение не допускается, подчеркивает Иванов. Он предлагает рассмотреть предложения РЖД о господдержке или изменении тарифов на перевозку грузов по итогам анализа работы компании в 2021 году. В пресс-службе ФАС письмо Иванова комментировать не стали, указав, что служба совместно с другими ведомствами прорабатывает возможные варианты решения по обращению главы РЖД.