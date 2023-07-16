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Как изменения ВВП оказались связаны с неравенством доходов. Инфографика

Эксперты в ЦБ выявили связь неравенства доходов с ВВП России

Как изменения ВВП оказались связаны с неравенством доходов. Инфографика

Показатели неравенства доходов оказались связаны с ростом или спадом экономики России, пришли к выводу эксперты Центробанка. Об этом они написали в статье «Неравенство и экономический рост в России: эконометрические оценки зависимостей» (опубликована в свежем номере журнала ЦБ «Деньги и кредит»). В частности, пришли они к выводу, если неравенство в доходах россиян увеличивается, то и рост ВВП России замедляется. А если экономика растет, то и неравенство сокращается.

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Светлана Прохорова
неравенство ВВП бедность ЦБ рост ВВП экономика России
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