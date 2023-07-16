Как изменения ВВП оказались связаны с неравенством доходов. Инфографика

Показатели неравенства доходов оказались связаны с ростом или спадом экономики России, пришли к выводу эксперты Центробанка. Об этом они написали в статье «Неравенство и экономический рост в России: эконометрические оценки зависимостей» (опубликована в свежем номере журнала ЦБ «Деньги и кредит»). В частности, пришли они к выводу, если неравенство в доходах россиян увеличивается, то и рост ВВП России замедляется. А если экономика растет, то и неравенство сокращается.