ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,74 61,80 EUR Нал. 73,75 72,46 USD Бирж. 62,27 -0,29 EUR Бирж. 72,94 -0,16 USD ЦБ. 62,26 -0,04 EUR ЦБ. 72,80 +0,33 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6670,00 +313,70 IMOEX 2334,18 -0,52% RTSI 1180,64 -0,73% Brent 72,22 -3,90% DJIA 25056,97 +0,15% Nasdaq 7803,54 -0,29%
Стоимость нефти марки Brent упала на 5%
Лента новостей
Разминочный саммит: как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки 22:57, Политика В США россиянку задержали за работу на российские власти 22:14, Политика «Ювентус» представил Криштиану Роналду в качестве своего игрока 22:07, Спорт Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 22:00, РБК и Ингосстрах Порошенко заявил об опасениях военной атаки России на Мариуполь 21:55, Политика Власти Крыма назвали условными ограничения Booking.com на бронирование 21:53, Технологии и медиа Стоимость нефти марки Brent упала на 5% 21:30, Экономика «Русский Букер» пригрозил закрытием премии 21:13, Общество Рост цен на курицу разогнал продуктовую инфляцию 21:12, Бизнес Какой автомобиль выбрать для большой семьи 20:49, РБК и Volkswagen Teramont Booking.com объяснил ограничения на бронирование отелей в Крыму 20:45, Бизнес ФИФА назвала игрока сборной России открытием ЧМ-2018 20:40, Спорт Путин остался доволен личной встречей с Трампом 20:27, Политика Трамп подарил Путину майку Овечкина 20:18, Политика Аналитики предсказали увеличение разрыва в доходах Москвы и регионов 20:10, Экономика Суд приговорил «бога Кузю» к пяти годам колонии 20:00, Общество ЦБ сообщил о выводе активов на 2 млрд руб. из банка «Мастер-Капитал» 19:53, Финансы Три кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 19:50, РБК и «Шелл» Почему масс-маркет-бренды отказываются от мохера, ангоры и шелка 19:43, Спецпроект РБК PINK Суд арестовал выбежавшую на поле во время финала ЧМ активистку Pussy Riot 19:38, Общество «Сухой» и Перу подписали соглашение о намерении купить SSJ-100 19:35, Технологии и медиа Путин ответил за Трампа на вопрос про Крым 19:28, Политика Fiat заявил о провале забастовки из-за перехода Роналду в «Ювентус» 19:25, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 19:23, РБК и Sony Bravia За месяц «Связной» получил более 200 заявок на покупку Tesla 19:22, Потребрынок Путин подарил Трампу мяч с чемпионата мира по футболу 19:22, Политика Путин предложил Мюллеру допросить в Москве «хакеров из ГРУ» 19:21, Политика Венгерских туристов оштрафовали за попытку украсть кирпичи из Освенцима 19:17, Общество
Стоимость нефти марки Brent упала на 5%
Экономика, 21:30
0
Стоимость нефти марки Brent упала на 5%
Североевропейская нефть подешевела за сутки более чем на 5%, до $71,68 за баррель. Вместе с ней упали фьючерсы и североамериканской WTI — на 4,42%, до $68,02
Фото: Edgar Su / Reuters

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть североевропейской марки Brent в ходе торгов в понедельник, 16 июля, упала более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные межконтинентальной биржи ICE.

Показатель начал снижаться с середины дня: на максимуме сентябрьский фьючерс на нефть Brent торговался на максимальном уровне $75,37 за баррель, но в 21:00 мск она упала до $71,53. Падение к закрытию торгов составило 5%.

Падение стоимости на бирже затронуло и североамериканскую WTI: ее августовские фьючерсы подешевели на 4,42% по сравнению с предыдущим днем, до $68,02 за баррель.

«Это очень похоже на продолжающуюся реакцию на потенциальное увеличение предложения [на рынке], — пояснил агентству Bloomberg глава международной сырьевой стратегии в канадском инвестиционном банке TD Securities Барт Малек. — Сочетание побочного эффекта увеличения предложения и потенциального снижения спроса в результате торговых проблем, которые мы фиксируем, побуждает людей принимать некоторые долгосрочные ставки на нефть прямо сейчас».

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила о том, что правительство США рассматривает возможность использовать свой стратегический нефтяной резерв, если ожидаемое увеличение производства нефти в мире не приведет к снижению цен. По данным издания, Вашингтон прорабатывает такой сценарий на фоне своего призыва к другим странам нарастить объемы производимой нефти. Возможность задействования нефтяных резервов рассматривают также и ряд западных союзников США, написала газета.

В начале июля агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщили о том, что США обратились к ряду стран ОПЕК с просьбой повлиять на нефтяные цены и нарастить добычу углеводородов на 1 млн барр. в день. На прошлой неделе, 9 июля, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала о том, что Саудовская Аравия приняла просьбу американской стороны и впервые после двухлетнего ограничения увеличила свои объемы добычи нефти.

Автор: Анна Трунина.
Теги: нефть марки Brent , падение цен на нефть
Главное
В США россиянку задержали за работу на российские власти Политика
Материалы по теме
CBS предсказала первенство США над Россией в добыче нефти Экономика
Что привело к рекордному за два года падению цен на нефть Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter