Правительство одобрило план по ускорению инвестиций

Правительство на заседании в четверг одобрило план по ускорению инвестиций, передает корреспондент РБК. Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, после принятия плана правительству будет необходимо доработать «отраслевой раздел плана, включающий ключевые показатели эффективности».

План ускорения инвестиций, который поручил подготовить президент Владимир Путин, предусматривает несколько направлений — от улучшения инвестклимата до развития инфраструктуры и финансовой поддержки компаний. Такие меры включены в проект документа, который в конце июня представило Минэкономразвития, писал РБК. Согласно поручению Путина, доля инвестиций в ВВП должна достичь 25% (сейчас порядка 21%).

Минэкономразвития предлагает разогнать инвестиционную активность за счет мер, распределенных на пять ключевых блоков. Это улучшение инвестклимата и снижение издержек для бизнеса, развитие инфраструктуры, повышение эффективности госкомпаний и развитие конкуренции, увеличение финансового обеспечения инвестактивности, а также рост инвестиций в секторе энергетики, промышленности и транспорта.

Как отметил глава МЭР Максим Орешкин, представляя документ перед кабмином, одним из важных направлений является работа по повышению эффективности компаний с госучастием. «Речь идет о корректировке систем ключевых показателей эффективности, пересмотре долгосрочных программ развития в целях повышения эффективности инвестиций, фиксации единых принципов дивидендной политики», — пояснил министр.