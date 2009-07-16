Российские работодатели задолжали 7,2 млрд рублей

Суммарная задолженность по зарплате в России на 1 июля 2009г. составляет 7 млрд 194 млн руб. Об этом сообщается в пресс-релизе, подготовленном Генпрокуратурой РФ к заседанию, посвященному повышению эффективности взаимодействия органов госвласти и прокуратуры в сфере соблюдения трудового законодательства.

Лидирует по сумме задолженности Центральный федеральный округ, где долг уже достиг 2,13 млрд. рублей. Задолженности по зарплате в регионах ЦФО с начала 2009г. увеличилась почти в два раза.

По данным надзорного ведомства, ситуация с нарушением прав граждан на своевременное вознаграждение за труд вызывает серьезную озабоченность. По словам генпрокурора РФ Юрия Чайки, сумма этой задолженности по состоянию на 1 июля составляет 2,12 млрд руб. и существенно превышает задолженность в других федеральных округах.

Среди причин роста задолженности генпрокурор назвал не только последствия финансового кризиса, но и неэффективную хозяйственную деятельность самих предприятий, которые зачастую не идут на развитие рентабельности производства, расширение деловых контактов и рынков сбыта. Также, по словам Ю.Чайки, ряд предприятий, допускающих грубые нарушения трудового законодательства, получили предостережения, а в отношении некоторых были возбуждены уголовные дела.