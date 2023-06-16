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ПМЭФ-2023 ,  
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Путин предложил закрепить в законе понятие «частичная занятость»

Владимир Путин: нужно закрепить понятие «частичная занятость» в законе
Многие социальные пособия зависят от дохода гражданина и от того, работает ли он: возможность подработки без потери или снижения выплат не предусмотрена. По словам президента, это лишает россиян стимула к поиску работы
Владимир Путин и президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс (справа)
Владимир Путин и президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс (справа) (Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости)

В российском законодательстве нужно закрепить понятие «частичная занятость», заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

«Я прошу парламент как можно быстрее принять соответствующие нормы», — сказал он.

Необходимость таких изменений глава государства объяснил тем, что многие из социальных выплат зависят от того, работает ли получающий их человек, и выплаты привязаны к доходу семьи. Например, россияне, ухаживающие за инвалидами, имеют право на помощь, только если не работают — «даже при желании подработать нельзя этого сделать», потому что в таком случае пособия не будет.

По словам Путина, в такой ситуации у граждан нет стимула искать работу или стремиться к более высокой заработной плате, а это неправильно: «Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а нее заменой».

Прежде эту проблему поднимал министр труда Антон Котяков. Он объяснял, что введение понятия «частичная занятость» позволит родителям детей до полутора лет подрабатывать и при этом получать пособие по уходу за ребенком.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Владимир Путин занятость ПМЭФ
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