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Минфин опроверг выделение ₽1,9 трлн на работу госорганов в новых регионах

В 2024–2026 годах на федеральные органы исполнительной власти в новых субъектах потратят 22,4 млрд руб., а на «иные» госорганы — 70,5 млрд руб., сообщили в Минфине. Информацию о выделении 1,9 трлн руб. там назвали недействительной
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин раскрыл объем бюджетного финансирования федеральных госструктур в новых субъектах России — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. В совокупности за 2024–2026 годы траты составят до 92,4 млрд руб., следует из сообщения ведомства, поступившего в РБК.

«На функционирование территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (правительственного блока) на территориях новых субъектов Российской Федерации на три года запланированы бюджетные ассигнования в размере 22,4 млрд руб.», — заявили в министерстве. В частности, ФНС России получит 8,2 млрд руб., Казначейство — 3,1 млрд руб. и Росреестр — 2,2 млрд руб.

Речь идет об ассигнованиях на работу федеральных органов, находящихся в подчинении правительства России. Сюда не входят органы, руководство которыми осуществляет президент России (МВД, Минюст, МЧС, Минобороны и др.).

Средства также будут выделяться на обеспечение деятельности «иных федеральных государственных органов», создаваемых на новых территориях, указали в Минфине. «[Объем ассигнований] запланирован в размере до 70,5 млрд руб. на три года и будет распределен между федеральными государственными органами до завершения бюджетного процесса после принятия соответствующих решений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее РБК со ссылкой на проектировки ведомства сообщил, что на обеспечение работы федеральных госорганов в новых регионах планируется направить около 1,9 трлн руб. Эта информация не соответствует действительности, заявили в Минфине. В расчеты по ошибке были включены суммы, относящиеся к функционированию государственных органов и в других регионах.

Отдельно в методических рекомендациях Минфина по составлению бюджета на 2024–2026 годы, которые изучил РБК, проходят предполагаемые расходы на «создание территориальных органов отдельных ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации» (в том числе МВД, МЧС, ФСИН, ФССП и т.д). На эти цели планируется направить почти 368 млрд руб. за три года.

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