"Оборонпром" станет дистрибьютором итальянских вертолетов

ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (ОПК "Оборонпром") и итальянская вертолетостроительная компания Agusta Westland в рамках первой Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2008 планируют объявить о начале долгосрочного крупномасштабного сотрудничества. Детали переговоров стороны не комментируют, обещая сообщить подробности 16 мая 2008г.

Однако как стало известно РБК, сотрудничество с итальянцами предполагается сделать многоуровневым. В частности, первый этап - дистрибуция; второй, следующий по времени практически сразу за первым - сервисные центры; третий - сборочное производство.

Как рассказал РБК источник, близкий к переговорам, на начальном этапе предполагается организовать дистрибьюторское представительство в РФ по реализации вертолетов Agusta Westland. Таким образом, "Оборонпром" станет эксклюзивным дистрибьютором итальянских вертолетов.

Затем планируется организовать в России сеть сервисных центров по обслуживанию вертолетов компании Agusta Westland, эксплуатирующихся в РФ. Данные центры, как предполагается, будут размещены в европейской части России, вероятнее всего, в Санкт-Петербурге и Москве. После этого планируется организация совместного сборочного производства вертолетов на территории РФ.

"Вероятнее всего, это будет вертолет модели АW139", - отметил собеседник РБК. Предполагается, что соглашение об организации сборочного производства будет подписано в течение 2008г. Сборка вертолетов может начаться не ранее 2010г. В качестве площадки для размещения производства рассматривается европейская часть России.

Представитель "Оборонпрома" от комментариев отказался, однако отметил, что корпорация заинтересована в развитии различных форм сотрудничества с Agusta Westland.

Пока решаются вопросы по сотрудничеству с итальянцами в рамках Федеральной целевой программы развития гражданской авиационной техники на период до 2015г., российские вертолетостроители будут разрабатывать собственный проект вертолета Ка-62. Он имеет взлетную массу (как и вертолет AW 139) - 6,5 т. Данный проект включен в перечень перспективных инвестиционных моделей "Вертолетов России".

Напомним, ОПК "Оборонпром" является управляющей компанией вертолетостроительного холдинга, в состав которого входят: ОАО "Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля", ОАО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолетный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Московский машиностроительный завод "Вперед", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Камов-холдинг".

Акционерами ОПК "Оборонпром" являются Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) (51%), ФГУП "Рособоронэкспорт" (31,13%), Республика Татарстан (15,07%), ОАО "Роствертол" (2,79%). Уставный капитал ОПК "Оборонпром" составляет 4 млрд 299 млн 644 тыс. руб.