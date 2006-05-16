Чистая прибыль АФК "Система" в 2005г. составила $534,4 млн

Чистая прибыль АФК "Система" в 2005г. по US GAAP выросла на 30% по сравнению с данными за 2004г. и составила 534,4 млн долл. Об этом сообщается в документах компании.

Консолидированная выручка АФК "Система" за отчетный период увеличилась на 32,4% - до 7,59 млрд долл. Показатель OIBDA вырос на 21,1% и составил 2,98 млрд долл. Суммарные активы группы увеличились на 48,4% - до 13,09 млрд долл.

Причем, за 9 месяцев 2005г. чистая прибыль компании по US GAAP возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29% - до 434,2 млн долл. Чистая прибыль компании за 2004г. по US GAAP увеличилась на 6% - до 411 млн долл. При этом выручка возросла на 52% - до 5,71 млрд долл.

По сообщению пресс-службы, капитальные затраты ОАО "АФК "Система" в 2005г. по US GAAP, не включая приобретений, выросли на 52,7% - до 2,48 млрд долл. Сумма инвестиций, потраченных на приобретение операционных компаний в 2005г., составила 540,4 млн долл. Также в течение 2005г. АФК "Система" направила 797 млн долл. на долгосрочные инвестиции.

Выручка телекоммуникационного сегмента ОАО "АФК "Система" в 2005г. по US GAAP выросла на 27,6% - до 5,89 млрд долл. Согласно документам, данный рост во многом вызван увеличением выручки ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (ОАО "МТС"). Показатель OIBDA в телекоммуникационном сегменте вырос в 2005г. на 21,4% и составил 2,92 млрд долл.

Выручка сегмента высоких технологий увеличилась на 92,8%, составив 961,1 млн долл. Максимальный прирост показал сегмент информационных технологий в абсолютных величинах, где рост выручки составил 60,8% - до 472 млн долл.

Выручка медийного сегмента корпорации в 2005г. по US GAAP выросла на 44,7% - до 52,4 млн долл. Операционная прибыль АФК "Система" в данном сегменте составила 7,1 млрд долл. против убытка в 2004г. в размере 0,9 млн долл. Как отмечается в материалах компании, получение прибыли стало следствием продажи нескольких активов, в частности изданий "Наша пресса", "Столичная пресса", концерна "Радио Центр", Credo Service и Gloros Stolitsa. Кроме того, приобретение группы компаний "Эста" и компании "Цифровое телерадиовещание" добавило к выручке медийного сегмента 7,2 млн долл. Сумма по покупке 74% акций компании "Цифровое телерадиовещание" и 75% акций компании "Управление и лизинг" (оператора кабельного телевидения в Екатеринбурге) составила 20,7 млн долл.

Выручка "Системы" в сфере недвижимости за 2005г. снизилась на 30,7% по сравнению с 2004г. - до 78,4 млн долл. Как говорится в официальных документах компании, выручка сегмента недвижимости в 2004г. составила 113,1 млн долл.

Снижение выручки в компании объясняют тем, что большая часть девелоперских проектов все еще не была завершена на конец года, и, следовательно, будет учитываться в выручке 2006г. Вследствие этого, показатель OIBDA также снизился за отчетный период с 23,5 млн долл. в 2004г. до 10,4 млн долл. в 2005г.

По оценке, проведенной компанией Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko, стоимость доли АФК "Система" в проектах в сегменте недвижимости за 2005г. увеличилась более чем в два раза - с 238,5 млн долл. до 709,2 млн долл.

Выручка страхового сегмента АФК "Система" в 2005г. выросла на 45% по сравнению с 2004г. и составила 408,9 млн долл. (не включая деятельность компании "Лидер", 100% акций которой были проданы в декабре 2005г. за 6 млн долл.), что стало следствием роста страховых премий-брутто в 2005г. на 34,7% - до 464,2 млн долл. Как отмечается, основной причиной роста стало направление страхования "не жизни", а также положительные результаты инвестиционной деятельности компании "Альянс-РОСНО Управление Активами", которая увеличила активы третьих сторон под управлением почти в 6 раз - до 152,7 млн долл.

Выручка АФК "Система" в сфере розничной торговли в 2005г. выросла более чем в два раза по сравнению с показателем 2004г. и составила 208 млн долл., говорится в сообщении компании. В 2004г. выручка АФК "Система" по данному направлению составила 79,3 млн долл. Как отметили в компании, рост обусловлен прежде всего открытием 25 новых магазинов в течение 2005г. По состоянию на конец 2005г. число магазинов составило 38, к маю 2006г. - 50 объектов. На развитии данного направления отразились приобретения в 2005г. компаний "Чудо-Остров", "Вырастай-ка" и S-Toys. Выручка данных компаний за 2005г. составила 10 млн долл., 0,9 млн долл. и 53,7 млн долл. соответственно.

Кроме того, как сообщил журналистам президент АФК "Система" Александр Гончарук, концерн планирует провести IPO ОАО "Концерн Sitronics" в феврале 2007г. и, скорее всего, на американском рынке, а не на лондонском, как предполагалось ранее. По его словам, капитализация к размещению составит около 2-4 млрд долл.

ОАО "Концерн Sitronics" (ранее концерн "Научный центр") создано в мае 1997г. с целью консолидации высокотехнологичных предприятий АФК "Система". Компании концерна работают в пяти основных направлениях: производство телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения; системная интеграция, внедрение ERP систем; производство компьютерного оборудования; разработка и производство полупроводников и электронной техники; разработка, производство и внедрение систем безопасности. В состав концерна входят чешский STROM telecom, "Квазар-Микро", "Видеофон МВ", ОАО "НИИМЭ и Микрон", производственное объединение "Квант" и торговый дом "Ситроникс". Предприятия расположены в Москве, Воронеже, Киеве, Праге и ряде других городов Восточной Европы.

Также, по словам вице-президента Алексея Буянова, в этом году концерн проведет IPO своей девелоперской дочерней структуры "Система-Галс" в на Лондонской фондовой бирже. По его словам, тендер по андеррайтеру уже проведен, но итогов пока нет. Вероятно, это будут один американский и один европейский банки, предположил А.Буянов. Он также добавил, что капитализация к выходу на размещение будет такая же, как у Sitronics - 2-4 млрд долл., отметив, что сначала по форме размещение будет проводиться в России.

О намерении провести IPO "Системы-Галс" на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого планируется привлечь не менее 200 млн долл., ранее сообщал и президент АФК "Система" Александр Гончарук.

ОАО "АФК "Система" основано в 1993г. Компания владеет и управляет различными предприятиями в области телекоммуникаций (ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "Московская городская телефонная сеть", ОАО "Комстар-Объединенные ТелеСистемы", "Голден Лайн" и др.), электроники (НИИМЭ, завод "Микрон" и ряд предприятий микроэлектроники), страхования (РОСНО), финансов (АКБ "МБРР"), недвижимости и строительства ("Система-Галс"), туризма ("Интурист") и торговли (торговый дом "Детский мир"). В феврале 2005г. компания провела первичное размещение акций (19% от уставного капитала) на Лондонской фондовой бирже. За счет IPO компания выручила 1,56 млрд долл. Акции "Системы" прошли листинг на Лондонской фондовой бирже, на фондовых биржах РТС и ММВБ.