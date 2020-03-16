КНР продемонстрировала худшие экономические показатели за 30 лет

По данным Reuters, падение промпроизводства было большим нежели ожидали аналитики

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Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым серьезным за последние 30 лет, сообщает агентство Reuters исходя из статистических данных, опубликованных властями КНР.

Из них следует, что в январе-феврале промпроизводство упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре 2019 года, когда в стране еще не было выявлено большее число заболевших коронавирусом, этот показатель рос на 6,9%.

Как указывает Reuters, снижение статистических показателей оказалось больше ожидаемого. Наибольшие проблемы были выявлены в частности в сфере торговли (падение на 20,5%), инвестиции в основной капитал (-24,5%).

Экспорт из КНР снизился в январе-феврале на 17,2%.